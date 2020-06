¿Qué es el síndrome Kawasaki que afecta a los niños y tendría relación con el coronavirus?

Hace unas semanas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que están investigando una posible relación entre el coronavirus y síndrome inflamatorio multisistémico, el cual es muy similar a la enfermedad de Kawasaki.

Este síndrome está aquejando a algunos niños que tienen el COVID-19 en todo el mundo, lo cual ha generado mucha alerta en los médicos especializados, generando que ahora mismo se estén realizando las investigaciones del caso.

Es más, el último fin de semana se han detectado posibles casos de niños en Perú con estos síntomas, lo cual ha preocupado a la opinión pública, principalmente a los padres que paran pendientes de sus hijos.

¿Qué es el síndrome de Kawasaki?

Según el portal especializado KidsHealth, la enfermedad de Kawasaki es una afección que causa inflamación y enrojecimiento en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo.

Dicho síndrome suele afectar con mayor frecuencia a niños menores de 5 años y si se detecta a tiempo solo se requiere pocos días de tratamiento para que el paciente muestre mejoría.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Los síntomas suelen presentarse de diferentes formas y en etapas. Algunos de estos son:

Fiebre.

Ojos enrojecidos.

Sarpullido.

Leangua "aframbuesada", con una capa blanca y protuberancias rojas.

Dolor de garganta.

Ganglios del cuello inflamados.

Diarrea.

Vómitos.

¿Qué puede generar el síndrome de Kawasaki?

A la larga, esta enfermedad puede traer problemas al corazón si es que no se detecta ni trata a tiempo. Estos posibles malestares son:

Aneurisma.

Inflamación al miocardio, endocardio, válvulas cardíacas y el pericardio.

Arritmias.

Problemas en válvulas cardíacas.

¿Cuál es su relación con el coronavirus?

"Los informes iniciales tiene la hipótesis de que este síndrome puede estar relacionado con el COVID-19. Es fundamental caracterizar urgente y cuidadosamente este síndrome clínico, comprender la causalidad y describir las intervenciones de tratamiento", comentó el director general de la OMS.

Esta hipótesis indican que el coronavirus en niños podría desencadenar este síndrome, el cual, en primera instancia era más común en asiáticos.

En tanto, la epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove reveló que necesitan mayor información para dar una teoría a ciencia cierta.

"No sabemos si está asociado al COVID-19 o no. Necesitamos más información. Hemos puesto en marcha una herramienta para recabar datos y enteder mejr cómo funciona esta inflamación", aseguró.