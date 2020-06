Australia: imagen de un asesino serial apareció en las tribunas de un estadio [FOTO]

Australia también fue afectado por la pandemia del coronavirus, generando que las autoridades hagan respetar las medidas de seguridad y prevención para frenar a la enfermedad. Tras superar la ola masiva de contagios, este país reanudó algunas actividades, como el deporte.

El rugby volvió a ponerse en práctica en la nación ubicada en Oceanía, pero quedó determinado que la asistencia de público queda prohibida en los estadios donde se pondrá en marcha el deporte. Sin embargo, las autoridades en este sector encontraron una forma de no dejar el recinto vacío.

Tal como sucede con la Bundesliga de Alemania, la Federación Australiana de Rugby decidió impulsar el proyecto “Aficionados en la tribuna”. Esto significó que los fanáticos podrían enviar su foto para aparecer como público, pero causó sorpresa ver la imagen del asesino serial Harold Shipman.

Paul Davey, un usuario en Twitter, se encontraba disfrutando del encuentro entre los Penrith Panthers y Newcastle Knights desde la comodidad de su casa. Fue ahí cuando se percató de la presencia del rostro de aquel conocido asesino, mientras la cadena a cargo de la transmisión enfocaba las tribunas.

De inmediato decidió trasladar su descubrimiento a las redes sociales y la respuesta de la organización del evento no se hizo esperar. “El control para el acceso de los aficionado a las tribunas tiene un procedimiento que sigue siendo revisado”, indicó la Federación de Rugby.

“Lo visto el fin se semana se trató de un ensayo y estos permiten encontrar errores que se solucionarán a futuro”, añadieron. El aficionado que dejó la imagen de Harold Shipman no será fácil de encontrar, pero los 14 dólares pagados para dejar una foto en el estadio podría dar un indicio.

As if there’s a cardboard cutout of Harold Shipman in the stands at the Aussie Rugby League! 🥴 #NRLPanthersKnights pic.twitter.com/GrAQW4q5I7