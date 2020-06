Jeffrey Epstein: peruano aparece en lista vinculada al polémico personaje y que fue revelada por Anonymous

Luego de que Anonymous anunciara mediante Twitter sobre los presuntos implicados de la red de pedofilia conformada por Jeffrye Epstein, sorpresivamente se encontró a un peruano dentro de una lista negra que ha remecido en cuestión de horas las redes sociales.

El empresario peruano Juan Esteban Ganoza Temple, nacido en Trujillo, aparece dentro de las personas que estuvieron vinculadas a Epstein. No obstante, ésta no es incriminatoria, por lo que no todos los que figuran han "traficado" o violentado a mujeres, pero sí habrían conocido los actos del multimillonario, según Anonymous.

JEs LBB by OpDeathEaters on Scribd

Además, es importante resaltar que en la larga lista que figura en el perfil de Anonymous se encuentran celebridades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Naomi Campbell, Mick Jagger, Will Smith, entre otros famosos personajes.

Asimismo, América Televisión tuvo comunicación con la persona implicada en este acontecimiento que ha manchado la reputación de muchos. Cabe precisar que, según Ganoza, conoció décadas atrás a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, a quien acusaron de proxenetismo y tráfico de menores.

"Ella (Ghislaine Maxwell) se encargaba de la agenda del señor Jeffrey Epstein, yo sé que he estado como amigo de ella", explicó.

Por otro lado, descartó tajantemente que haya asistido a las reuniones que Jeffrey Epstein realizaba: "Yo jamás he asistido a ninguno de estos eventos que son abominables para mí, deplorables completamente, y jamás he conocido la isla ni ninguna de sus reuniones", sentenció.