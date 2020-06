Protestas en Estados Unidos: últimas noticias tras el asesinato de George Floyd [3 de junio]

Protestas en Estados Unidos EN VIVO | Minneapolis, Nueva York y otros estados vivirán el octavo día de la ola de indignación a raíz del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd por parte de un equipo policial. El caos se ha desatado en EE.UU. y las personas exigen justicia Hoy miércoles 3 de junio. Sigue todas las incidencias en Libero.pe.

- 10.00 p. m. Personal militar de Estados Unidos se encuentra en las calles, bien armados. Si el conflicto se descontrola podría tener terribles resultados.

- 9.30 p. m. Una de las declaraciones de Donald Trump respecto a su trabajo al mando de Estados Unidos: "Mi gobierno es el que más hizo por la comunidad afroamericana desde Abraham Lincoln".

- 9.00 p. m. Jim Mattis, quien fuera Secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que Donald Trump es un peligro para la constitución y apoyó a las personas que decidieron protestar por la falta de respeto a algunos derechos.

- 8.30 p. m. 8.46 minutos fue el tiempo que George Floyd fue asfixiado cuando era intervenido. Este número ha sido compartido por los protestantes y la prensa, a través de distintos conductos, como símbolo de protesta contra la violencia.

- 8.00 p. m. Una caravana recorrió, conformada por más de tres centenares de vehículos, recorrió la zona Sur de Florida. El objetivo fue honrar la muerte del afroamericano George Floyd.

- 7.30 p. m. Se registra la llegada de buses militares a los alrededores de la Casa Blanca.

- 7.00 p. m. Así se vivió el séptimo día de protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

- 6.30 p. m. Los residentes de algunas iglesias alistaron alimentos y bebidas para los manifestantes.

Also #WashingtonDC Protests, residents & churches have been leaving water and/or making food for protestors.



Some scenes of that from around the city today pic.twitter.com/LV4cF0lzXl