Coronavirus: madre intentó regalar a su bebe al no tener dinero para darle de comer

La crisis que atraviesan varios países en el mundo a causa del coronavirus no tiene fin. Tras ello, un lamentable suceso ocurrió en Honduras, país que también ha sido afectado por la pandemia que arrebata vidas a su paso.

Una joven madre intentó regalar a su bebé de tan solo cuatro meses de nacida, debido a que no tenía trabajo ni dinero para comprarle los alimentos necesarios. Los hechos ocurrieron en la colonia Divino Paraíso de Comayagüela, lugar donde intentó regalar a su hija.

“Yo no tenía como pagar, vivía en la terminal de buses de La Ulloa. Para mí no es fácil regalarla, pero no tengo que darle de comer desde hace tres días y dormimos en la calle”, señaló la mujer en una entrevista para el canal de televisión ‘Hable Como Habla’.

Inmediatamente después que se viralizara la historia en los medios de comunicación de dicho país, las personas se solidarizaron con la joven, donándole ropa, pañales, alimentos y dinero para que pueda sobrevivir a la falta de ingresos.

No obstante, se reveló que algunos ciudadanos de aquel lugar pidieron investigar a la madre y a una joven que vive en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa, luego de percatarse que otra persona tenía las mismas facciones y también estaba ofreciendo a su bebé como regalo.

Además, han solicitado que investiguen este caso a las autoridades correspondientes, como el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), actualmente conocido como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).