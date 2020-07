A ritmo de huayno, hombre y su perro causan furor con divertido baile [VIDEO]

Este dúo merece todos los aplausos. En TikTok, circula un divertido video que tienen como protagonistas a un hombre y su perro, que demuestran su talento bailando a ritmo de huayno.

Este hecho sucedió en un mercado en Cajamarca y fue grabado por uno de los transeúntes, quien quedó fascinado con la sincronización de ambos y lo compartió en sus redes sociales.

Tal como se aprecia en un video difundido por el usuario Yack Coz Vara en TikTok, un hombre bailó en medio de la pista un huayno y su pareja fue nada más ni menos que su mascota, que le siguió los pasos a la perfección.

El can, que levantaba sus patitas y no se intimidaba por las habilidades de su amo, no le perdió el ritmo en ningún segundos y hasta dio un par vueltas, generando asombro entre los transeúntes.

Este video subido originalmente a TikTok y compartido posteriormente a Facebook, cuenta con más de 20 mil reproducciones y es tendencia en Perú, México y Colombia.