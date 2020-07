Mapa del coronavirus en Perú [resumen del lunes 20 de julio]

Coronavirus en Perú | Mapa de casos de la COVID-19 en territorio nacional para el lunes 20 de julio. Conoce cuáles son las regiones del país con mayor índice de contagios y tasa alta de letalidad. Te dejamos la lista completa para que puedas enterarte de las últimas noticias del día.

Coronavirus en Perú: casos de COVID-19 HOY, lunes 20 de julio

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

Coronavirus en Perú: Últimas noticias

- El primer ministro Pedro Cateriano sobre el expresidente Ollanta Humala: "No me arrepiento de haber servido a mi país, una persona que asume la función pública lo hace para prestar servicios al país. Si una tercera persona o un amigo o cercano políticamente traiciona la confianza no involucra a la persona, pero ciertamente hay que marcar las distancias, y eso es lo que ha ocurrido".

- En medio del estado de emergencia sanitaria, onforman que cerca de 97 mil dosis de ivermectina se repartieron en la provincia de Trujillo.

- La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó este lunes 20 de julio ante el Congreso una denuncia constitucional en contra del prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

- En medio de la emergencia sanitaria, se registran largas colas y aglomeración por la recarga de oxígeno en el Callao.

- Ministerio de Salud publica un nuevo reporte sobre la evolución del coronavirus en Perú:

Casos confirmados : 357 681

: 357 681 Fallecidos : 13 384

: 13 384 Recuperados: 245 081

- Ministerio de Salud mediante su cuenta oficial de Twitter informa lo siguiente: "Fortalecemos la lucha contra la pandemia en Cajamarca. El Minsa trasladó 848 pulsioxímetros, camas UCI, ventiladores mecánicos, medicamentos y más de 40 mil unidades de mascarillas, entre otros equipos de protección personal para la región."

- Programa Mundial de Alimentos ejecuta plan para mejorar respuesta frente al covid en Áncash.

- El ministro de Defensa Walter Martos arribó al aeropuerto de Shumba, en Jaén, donde supervisó la descarga de equipos de protección para el personal de salud y medicamentos para combatir el COVID-19.

- A partir de hoy restaurantes pueden reabrir sus puertas con aforo de 40%.

- Ejecutivo autoriza transferencias económicas para fortalecer a la Policía Nacional.

- Obras de infraestructura vial generarán más de 16,000 empleos en el marco del Plan Arranca Perú.

- MTC destaca el fortalecimiento del transporte marítimo de cabotaje en el sur del Perú.

- El 80% de emprendedores busca plataforma de venta que ofrezca facturación electrónica en Perú.

- Entregan kits de medicamentos al asilo de Casma al reportarse 79 contagiados.

- Alertan por aumento de residuos como mascarillas y guantes en ríos y canales de regadío.

Coronavirus en Perú: casos por regiones

El Perú vive una de sus horas más críticas tras la llegada del nuevo coronavirus, y, aunque en Lima se concentra la mayor cantidad de casos por COVID-19, al interior del país la situación es caótica. A continuación te mostramos la lista detallada de casos en cada región del Perú.

Nuevo Gabinete Ministerial

Presidente del Consejo de Ministros: Pedro Cateriano

Cancillería: Mario López Chávarry

Ministro del Interior: Jorge Montoya

Ministra de Justicia: Ana Neyra

Ministra de Salud: Pilar Mazzetti

Ministro de Trabajo: Martín Ruggiero

Ministro de la Producción: Antonio Salardi

Ministro de Energía y Minas: Rafael Belaunde

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Carlos Estremadoyro

Ministra del Ambiente: Kirla Echegaray

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Patricia Donayre

Ministro de Vivienda: Carlos Lozada (ex MTC)

Ministra del Exterior y Turismo: Rocío Barrios (ex Produce)

Ministro de Cultura: Alejandro Neyra

Ministra de la Mujer: Gloria Montenegro

Ministro de Agricultura: Jorge Montenegro

Ministro de Educación: Carlos Benavides:

Ministra de Economía y Finanzas: María Antonieta Alva

Ministro de Defensa: Walter Martos

¿Qué hacer para evitar contagiarnos del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

Canales de TV que transmiten noticias de coronavirus en el Perú

Aquí la lista de los canales que siguen el minuto a minuto del coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

Distritos en Lima con alto riesgo de transmisión de la COVID-19

Estos son los 19 distritos de Lima Metropolitana que son considerados por el Ministerio de Salud como lugares donde el coronavirus se propaga con mayor facilidad.

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China,en diciembre del 2019.