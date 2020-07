Coronavirus en Perú: 357 681 casos y 13 384 muertes [resumen del lunes 20 de julio]

Coronavirus en el Perú vía Minsa | Según el Ministerio de Salud, hasta este lunes 20 de julio, se registraron un total de 357 681 casos, 13 384 muertes y 245 081 recuperados debido al COVID-19.

El último domingo, el Ministerio de Salud informa a través de sus redes sociales que los "equipos del Minsa visitaron la zona de Villas de Ancón donde vacunaron a más de 520 personas entre niños, gestantes y adultos. Así completamos el calendario de vacunación y protegemos a la población ante las bajas temperaturas".

En tanto, el presidente Martín Vizcarra pasó un momento de tensión luego de visitar la ciudad de Arequipa y ser recibido con fuertes críticas debido al incremento de casos de coronavirus en la 'ciudad blanca'.

Coronavirus en el Perú HOY lunes 20 de julio

CIERRE DEL DÍA

- 10.00 p. m. El primer ministro Pedro Cateriano sobre el expresidente Ollanta Humala: "No me arrepiento de haber servido a mi país, una persona que asume la función pública lo hace para prestar servicios al país. Si una tercera persona o un amigo o cercano políticamente traiciona la confianza no involucra a la persona, pero ciertamente hay que marcar las distancias, y eso es lo que ha ocurrido".

- 9.00 p. m. De acuerdo con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), casinos y tragamonedas podrían reactivarse en el próximo mes de agosto.

- 8.00 p. m. En medio del estado de emergencia sanitaria, onforman que cerca de 97 mil dosis de ivermectina se repartieron en la provincia de Trujillo.

- 7.00 p. m. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó este lunes 20 de julio ante el Congreso una denuncia constitucional en contra del prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

- 6.30 p. m. Virólogo Vladímir Oberemok indica que es poco probable contraer COVID-19 en la playa durante el verano.

- 6.00 p. m. En medio de la emergencia sanitaria, se registran largas colas y aglomeración por la recarga de oxígeno en el Callao.

- 5.00 p. m. Víctor Andrés García Belaunde, excongresista de Acción Popular, consideró que este "Gabinete Ministerial es mejor que el anterior, definitivamente el anterior (de Vicente Zeballos) fue muy malo. Tenía ministros muy cuestionados, demagogos e incompetentes como el ministro de Salud (Víctor Zamora) que salió, el ministro de Justicia (Fernando Castañeda). Creo que ahora se ha ganado”.

- 4.20 p. m. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se tienen 12 772 pacientes hospitalizados con COVID-19.

- 3.40 p. m. Ministerio de Salud publica un nuevo reporte sobre la evolución del coronavirus en Perú:

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 20 de julio. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Más información: https://t.co/1nUMVkJnOo

Sala situacional: https://t.co/oFMAUUM0zQ pic.twitter.com/P7ksxEu9S4 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 20, 2020

- 2.40 p. m. Informan que brigadas del Instituto Nacional de Salud Mental brindan soporte emocional a personal en primera línea frente al nuevo coronavirus.

- 2.00 p. m. Ministerio de Salud mediante su cuenta oficial de Twitter informa lo siguiente: "Fortalecemos la lucha contra la pandemia en Cajamarca. El Minsa trasladó 848 pulsioxímetros, camas UCI, ventiladores mecánicos, medicamentos y más de 40 mil unidades de mascarillas, entre otros equipos de protección personal para la región."

Fortalecemos la lucha contra la pandemia en Cajamarca. El Minsa trasladó 848 pulsioxímetros, camas UCI, ventiladores mecánicos, medicamentos y más de 40 mil unidades de mascarillas, entre otros equipos de protección personal para la región. #LaSaludNosUne. pic.twitter.com/5uhbnI9QR7 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 20, 2020

- 1:04 p. m. Programa Mundial de Alimentos ejecuta plan para mejorar respuesta frente al covid en Áncash.

- 12:16 p. m. El ministro de Defensa Walter Martos arribó al aeropuerto de Shumba, en Jaén, donde supervisó la descarga de equipos de protección para el personal de salud y medicamentos para combatir el COVID-19.

- 11:20 a. m. Detienen a médicos que pidieron licencia por coronavirus pero atendían en clínicas.

- 10:30 a. m. Pilar Mazzetti y presidente del Congreso dialogaron sobre lucha contra la COVID-19.

Foto: Andina

- 10:00 a. m. Redoblan esfuerzos para proteger al ganado del impacto de las bajas temperaturas

- 9:30 a. m. Ministro de Defensa supervisará lucha contra el covid -19 en Jaén y Cajamarca.

Foto: Andina

- 8:40 a. m. Alertan por aumento de residuos como mascarillas y guantes en ríos y canales de regadío.

- 8:17 a. m. Inicia fabricación de ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19, conocidos como MASI, que -en total- sumarán 200 para su donación a diversos hospitales del Minsa.

Foto: Andina

- 7:30 a. m. Desde hoy, el protector facial es obligatorio desde hoy en Metro de Lima, Metropolitano y corredores.

Coronavirus en Perú: casos confirmados

Hasta las 00:00 horas del lunes 20 de julio, el Minsa reportó un total de:

¿Qué es la COVID-19?

