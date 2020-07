Denuncian que pacientes COVID-19 fueron escondidos en una carpa para que Martín Vizcarra no vea

El último domingo se reveló que una presunta enfermera denunció que escondieron pacientes infectados por COVID-19 en el área de Emergencias del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, exactamente en una carpa para que el presidente Martín Vizcarra no pueda presenciar tal momento.

“Ya no hay pacientes en emergencias, ustedes han visto todos los días los pacientes tirados ahí, pasando frío. El presidente no va a encontrar ni un paciente, los han metido en una carpa”, indicó la asistenta a la prensa.

Como se recuerda, el mandatario visitó la ciudad de Arequipa para verificar las instalaciones del mencionado centro de salud en horas de la tarde. Sin embargo, instantes previos a su ingreso al nosocomio, fue abordado por varios ciudadanos que criticaron la forma en la que el mandatario maneja la crisis sanitaria.

“Todos están metidos ahí, no hay médicos, no hay personal, están abandonados. Los han metido ahí para que ellos no los vean. Vayan y díganle dónde están todos los pacientes de emergencia”, señaló.

Inmediatamente el material se convirtió viral en las redes sociales, en donde pudo ser visto por Ana Jara, exministra de la Mujer, comentando que, de ser cierto las afirmaciones de la denunciante, los responsables deberían ir directo a la cárcel.

"¿Qué es esto? ¿Sacaron a todos los pacientes de emergencia de un hospital de Arequipa y los pusieron en carpas y otros ambientes para que la visita presidencial no encuentre el servicio saturado de enfermos? Si es así, a la cárcel deben ir estos encubridores. ¡Fuerza Arequipa!”, escribió Jara en Twitter.