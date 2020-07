Multarán con S/ 430 a conductores y cobradores que dejen subir pasajeros sin protector facial

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que en pro de que se cumplan las medidas de bioseguridad a partir del próximo lunes se impondrá multas tanto a los conductores y cobradores que dejen subir a personas que no usen el protector facial, una de las nuevas directrices para prevenir el contagio de la COVID-19.

La compensación económica que se tendrá que pagar es de S/ 430, monto que corresponde al 10 % de la UIT; asimismo, se procederá a la retención de su licencia de conducir.

"Desde el lunes 27 se iniciará a aplicar las sanciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios. El conductor que permita abordar a pasajeros sin el protector facial se hará acreedor de una multa además de la retención de su licencia de conducir”, indicó a través de un comunicado oficial en su cuenta de Twitter.

No obstante, Eduardo Melgar, director de Fiscalización y Sanción de la entidad, precisó que persona que no use el protector facial dentro de alguna movilidad de transporte público será retirada de ella y no podrá usar los servicios.

Por otro lado, indicó que la multa no regirá para los usuarios irresponsables ya que no tendrían por qué ingresar al vehículo sin el protector facial.

ATU verificará que se cumplan los protocolos de bioseguridad

“Nuestro equipo de fiscalizadores está presente en más de 32 puntos de Lima y Callao, y en ningún caso se permitirá que las personas vayan paradas. Exhortamos a toda la ciudadanía a cumplir los lineamientos por su propia salud”, subrayó Eduardo Melgar, quien añadió que el uso del protector facial no significa que se deje de utilizar las mascarillas.

ATU donará protectores faciales

Durante las próximas semanas se comprarán 10 millones de protectores faciales y serían entregados a la población. "Están en un proceso de compra, es una compra muy grande. Ya están en la etapa final. Calculo que en una o dos semanas ya se empezará el reparto”, precisó Eduardo Melgar, director de la entidad reguladora.