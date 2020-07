Indecopi: empresas deberán entregar productos vendidos por Internet o devolver el dinero en 10 días

La emergencia sanitaria debido al nuevo coronavirus ocasionó que el comercio electrónico se incremente a nivel nacional, ya que se convirtió en una principal alternativa para comprar bienes y servicios durante la cuarentena.

Sin embargo, en los últimos meses muchas personas se están quejando en las redes sociales, como Facebook y Twitter, porque varias empresas vienen incumpliendo con la entrega de los productos adquiridos vía Internet.

Frente a esta problemática, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó una medida cautelar contra 13 compañías de comercio electrónico.

De acuerdo con el documento, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°3, estas empresas tienen un plazo de 10 días para que entreguen los productos, lo cambien por uno de similares características o devuelvan el dinero a los consumidores perjudicados por los incumplimientos.

"Pese a haber pactado una fecha de entrega, las empresas no habrían cumplido con entregar los mismos. En algunos casos se verificó la dilatación en su entrega, la no reprogramación de los pedidos y no entrega en los plazos pactados", se lee en el comunicado del ente fiscalizador.

¿Cuáles son las empresas?

Según Indecopi, las 13 empresas que habrían vulnerado las expectativas de los consumidores son:

Saga Falabella S.A. (Saga Falabella)

Tiendas del Mejoramiento del Hogar (Sodimac)

Homecenters Peruanos S.A. (Promart)

Supermercados Peruanos S.A. (Plaza Vea)

Conecta Retail Perú S.A. (Efe / Curacao)

América Móvil Perú S.A.C. (Claro)

Cencosud Retail Perú S.A. (Cencosud)

Rash Perú S.A.C. (Coolbox)

Entel Perú S.A. (Entel)

Hipermercados Tottus S.A. (Tottus)

Importaciones Hiraoka S.A. (Hiraoka)

Tiendas Peruanas S.A. (Oechsle)

Tiendas por Departamento Ripley S.A. (Ripley)

Asimismo, la Secretaría Técnica del Indecopi ya empezó procedimientos administrativos sancionadores contra cada una de estas conocidas compañías por la presunta infracción al deber de idoneidad.

Cabe precisar que esta medida cautelar incluye a todos los pedidos cuya fecha de entrega haya vencido hasta el domingo 19 de julio del presente año.