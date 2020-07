► Ingreso Solidario Colombia [Cuarto Giro]: ¿cuándo y donde cobrar los 160.000 pesos?

Ingreso Solidario para HOY martes 28 de julio | La crisis económica por el coronavirus ocasionó que miles de hogares colombianos se queden sin ingresos. Por ello, el gobierno de Iván Duque decidió otorgar un bono de 160 000 pesos para las familias más afectadas por la COVID-19.

Ahora, las autoridades colombianas anunciaron que se entregará un cuarto giro del Ingreso Solidario para continuar ayudando a las familias en condición de pobreza. Por esta razón, te hemos preparado una guía completa con la información sobre este subsidio monetario.

El Ingreso Solidario una iniciativa social realizada por el Gobierno de Colombia para apoyar económicamente a los hogares más afectados por la COVID-19. Hasta el momento, más de 2 600 000 familias se han beneficiados con este subsidio de 160 000 pesos.

La ampliación de la emergencia sanitaria generó que el presidente Iván Duque decida aprobar hasta cuatros giros para los hogares que no cuentan con recursos económicos durante la cuarentena.

Estas son las entidades bancarias habilitadas por el Gobierno para realizar el cobro del Ingreso Solidario:

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, indicó que "este cuarto giro lo empezaremos el 31 de julio". Según ella, el programa del Ingreso Solidario tiene la meta de alcanzar a tres millones de hogares. "Allá tenemos que llegar. Es nuestro compromiso como Prosperidad Social", agregó.

Por otro lado, Susana Correa indicó que las personas pueden ingresar al link https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ para revolver dudas sobre este subsidio monetario. Además, resaltó que el Ingreso Solidario no cuenta con inscripciones para acceder al programa.

"Le recordarmos a los colombianos que #IngresoSolidario no tiene inscripciones, hago un llamado para que no se dejen engañar, los trámites de @ProsperidadCol no tienen ningún costo, pueden reportar cualquier inquietud a ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co" @SusanaCorreaBor pic.twitter.com/rp8t2sMz81