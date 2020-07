Fiestas Patrias: Tres historias de éxito y perseverancia en el mes patrio

Nuestra rica gastronomía es una de las más variadas y exquisitas del mundo, es por eso que en el mes de la Patria también le rendimos homenaje al Ceviche Peruano, que fue elegido el plato más popular de Sudamérica y a aquellos jóvenes cocineros que están detrás de cada plato, persiguiendo su sueño. Cada historia de triunfo es única y con mucho sacrificio están logrando el éxito en sus negocios propios, aquí sus historias.

1. “Un ángel se cruzó en mi vida”

Jhonny Espinoza (29). Joven de origen andino. Vio en carne propia lo pobreza y decidió cambiar su realidad a traves del estudio. Jhonny tenía en mente salir de su cruda realidad en su pueblo , vino a Lima con la sola idea de estudiar gastronomía y con mucho esfuerzo logró sus objetivos. Estudiaba y trabajaba, solo tenía en mente progresar , hasta que un día cambió su vida cuando un empresario se cruzó en su vida, vio su talento y su esfuerzo por salir adelante, por lo que le ofreció ser socio de una pequeña empresa de Ceviche al paso. No lo pensó dos veces, con carretilla en mano y su talento inepto en la cocina, se instaló en el cono norte de Lima, donde comenzó a encaminar su proyecto de vida.



Con el paso del tiempo, logró alquilar un local, que ahora se llama “El Rinconcito de Jhonny” un pequeño restaurant ubicado en la “cincuenta” ,sitio donde se venden autopartes .“El Cevichero de los Pobres” -como lo conocen- es solicitado por su famoso platillo “Ceviche Anti-Covid”, que es la sensación del momento en toda independencia y distritos aledaños este manjar es preparado a base de kion y kamu kamu. El público ha aceptado con bastante agrado esta fusión. Por ahora, solo hace delivery (teléfono de WhatsApp es 955021948).

2. “He vivido y crecido en un mercado”

Desde muy niño “Chino” o Roger Terrones Arbildo (31) ya cocinaba lo que iba hacer en su vida un emprendedor gastronómico. Ayudaba a sus padres que tenían un pequeño puesto alquilado de comida en el mercado, donde aprendió los secretos del arte culinario. Siempre estuvo rodeado de ollas y sartenes, por lo que cuando tuvo la oportunidad de estudiar gastronomía no lo pensó dos veces.



Con el poco dinero ahorrado y el apoyo de sus padres logró culminar la profesión y se especializó en pescados y mariscos, donde conoce un socio y emprende su primer restaurante. No obstante, le fue tan mal que perdió todo lo invertido y tuvo que emigrar a otro país para así poder juntar capital,comenzó de cero. Sin un sol en el bolsillo, trabajó de ambulante, lava platos, mozo, ayudante de cocina, pasó penurias, pero tenía que ahorrar y resistir para lograr su objetivo que era tener su propio restaurante.



Después de 3 años llegó al Perú y decidió invertir todo lo ahorrado en su cevicheria “EL CHINO PEZ”, un local dentro del mercado San Francisco de Villa María del Triunfo que fue conquistando el paladar de sus exigentes clientes gracias a su buena sazón y trato amable con su clientela, por lo cual ya lo catalogan como el rey del ceviche del cono sur. "El nombre de la cevichera nace a raíz de que desde niño todos en el mercado me decían “chinito” por mis rasgos orientales que tengo, pero soy más peruano que la papa ( ja ja ja). Yo prácticamente he nacido y vivido en un mercado", enfatizó.

3. “Tienes que amar lo que haces y creer en ti”

José Carlos Verano(40), joven limeño que empezó esta aventura de lograr éxito en la vida , vendiendo gaseosas en las calles. "Yo vengo de familia cocinera de buen diente, mi madre es cocinera chinchana y mi papá es cevichero chorrillano, mi herencia gastronómica es única, una mistura, y lo supe aprovechar. Siempre quise tener mi negocio propio, era mi sueño y lo logre , vendí menú en un pequeño restaurant familiar. Trabajé en un restaurant de prestigio y lo conseguí , vendía ,gaseosas de noche vencí todos mis prejuicios, eso me llevó a crecer como persona y con humildad forme mi negocio en honor a mis padres. Mi restaurant “TRADICiONES “ que queda en jr. Yungay 632, Magdalena".

"Como todo en la vida si te vas a meter en algo tiene que gustarte , yo ganaba muy bien de tener 5 mil soles mensuales, yo dejé todo por lograr mi sueño de tener mi propia empresa , empecé de cero pero era mío , así estuve durante 1 año preservando en mi meta hasta que lo logré, si no crees en ti, si no te gusta lo que haces, vas a abandonar. Si no tienes un motivo fuerte , a pesar que todos te diga que no lo hagas , tu familia , tus amigos mantenerte firme es la clave del éxito , tienes que amar lo que haces y creer en ti", sentenció.