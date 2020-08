Fondos de ONP: [AQUÍ] con tu DNI, conoce el total de tus aportes hasta hoy

¿Quieres conocer información sobre el posible retiro de ONP al 100 % en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus en el Perú? Aquí te traemos información relevante de acuerdo a tus dudas, pues, aunque la ley aún no ha sido aprobada ya que falta ser debatida en el Pleno del Congreso de la República, hoy podrás conocer tu estado de cuenta en un solo click. ¡Pon mucha atención!

HOY, miércoles 5 de agosto, ten en cuenta que puedes conocer con mucha facilidad cuánto dinero tienes aportado en total en tus fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP); además, conoce cómo crear tu clave web para realizar una serie de operaciones con el sistema digital y sin necesidad de acercarte a las oficinas de ONP.

Antes que nada, es importante mencionar que el contexto en el que propagamos esta información, se da de acuerdo a las últimas disposiciones del Congreso de la República, esto pues dos comisiones del Parlamento decidieron aprobar un predictamen independiente para el retiro de fondos de la ONP en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus.

¿Se puede retirar los fondos de la ONP?

No, hoy no es posible realizar dicho procedimiento, pues pese a la información que circula en redes sociales, tienen que suceder una serie de situaciones para que el retiro de la ONP pueda hacerse efectivo.

En principio, la ley aún no ha sido debatida en el Pleno virtual del Congreso de la República, por lo que no está aprobada ni desaprobada. Sin embargo, la propia ministra (hoy exministra) de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, confirmó que esta medida es peligrosa en cuanto a los ingresos de la Oficina de Normalización, por lo que adelantó que desde el Ejecutivo no lo aprobarán.

¿Cómo sé cuánto tengo aportado en la ONP?

Ante la información sobre el posible retiro de la ONP, HOY, te contaremos los pasos sencillos que debes seguir para que estés enterado de lo que has ahorrado a lo largo de los años en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ingresa a https://www.onp.gob.pe/Servicios/estoy_aportando_snp/estado_cuenta.

Da clic en 'ver estado de cuenta'.

Ingresa tu DNI.

Ingresa tu clave en el teclado virtual.

Ingresa el texto de seguridad.

Da clic en 'ingresar'.

Clave virtual ONP: ¿Cómo solicitarla?

Para poder revisar tus aportes en línea es importante saber que necesitarás una clave virtual para poder acceder al sistema de la ONP. A continuación, te mostraremos los pasos a seguir para generar la contraseña.

Ingresa a este link https://www.onp.gob.pe/paginas/clavevirtual.aspx.

Ingresa tu número de teléfono.

Ingresa tu correo electrónico.

Valida algunos datos que te aparecerán en pantalla.

Ingresa la fecha de emisión de tu DNI.

Luego recibirás un mensaje a tu correo en el cual la ONP te informa que tu solicitud para generar la clave está en proceso.

ONP jubilados 19990: ¿Cuándo y cómo se pagaría el bono de 2 mil soles?

El congresista Fernando Meléndez Celis presentó el proyecto de ley N° 5855, que propone un "subsidio extraordinario a los pensionistas de la ley 19990".

La entrega del bono ONP de 2000 nuevos soles se hará con cargo a la deuda pensionará que mantiene el Estado con el Sistema Público de Pensiones.

Pero, ¿cuándo y cómo se pagaría la bonificación de 2 mil soles? Bueno, a continuación te dejamos la información completa para que puedas tener una idea sobre lo que sucedería con el mencionado bono económico:

El bono de 2000 soles sería devuelto en dos armadas:

El 50 % del monto acumulado a los aportes del trabajador en un plazo de 30 días hábiles.

El 50 % restante se entregará a los 60 días hábiles computados a partir del primer desembolso.

Cronograma de pagos jubilados Ley 19990

El Banco de la Nación mediante su página web publicó el cronograma de pagos para los jubilados que pertenecen a la ley 19990. El abono se realizará en las siguientes entidades bancarias: BBVA, GNB Perú y SCOTIABANK. El pago a domicilio se llevará a cabo desde el sábado 15 al lunes 24 de agosto.

Fecha de pago según letras de apellido paterno:

Letras A - C día viernes 07 de agosto.

Letras D - L día lunes 10 de agosto.

Letras M - Q día martes 11 de agosto.

Letras R - Z día miércoles 12 de agosto.

Retiro de ONP: ¿Quiénes podrían retirar sus fondos?

Según detalla el dictamen, aquellos que a los 65 años no hayan logrado cumplir los requisitos para obtener una pensión de la ONP, esta entidad les devolverá sus aportes efectuados o, también, podrán elegir una pensión extraordinaria de cesantía.

¿Mayores de 55 años podrán retirar ONP?

El documento detalla que, como forma excepcional, los aportantes de 55 años a más (que no tengan 20 años de aportes) podrán retirar el 95,5 % de sus fondos.

¿Menores de 55 años podrán retirar ONP?

Sí. Aquellos afiliados a la ONP que tengan menos de 55 años, sean aportantes activos o exaportantes, podrán solicitar el retiro de sus fondos por hasta 1 UIT (S/ 4300), monto que será entregado en dos armadas durante un plazo de 30 y 60 días hábiles.

Es importante señalar que los menores a 55 años que tengan aportes menores a 1 UIT, se les entregará la totalidad de su contribución.

¿Cómo sería el proceso de retiro?

Las personas que cumplan con las características antes mencionadas deberán tener en cuenta que el dinero sería entregado en un plazo de 30 días hábiles por el organismo en mención y sería del 95,5 %.

ONP: canales de atención

Si necesitas realizar una consulta sobre el retiro de fondos, la ONP ha lanzado diversos canales oficiales de atención al cliente.

- Teléfonos: 01 4100808 (Lima y Callao) y 0 801 12345 (otros departamentos).

- Página web: www.onp.gob.pe

- Redes sociales: Twitter y Facebook.

¿Qué es la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un Organismo Público Técnico y Especializado del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, así como el Régimen de Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, creado a través de la Ley N° 30003, entre otros regímenes de pensiones a cargo del Estado.

Adicionalmente, según la Ley N° 26790 y disposiciones complementarias, la ONP ofrece un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR a los afiliados regulares que desempeñan actividades de alto riesgo.

Asimismo, cuando los trabajadores requieren su traslado al Sistema Privado de Pensiones (AFP), la ONP reconoce los aportes, que deben ser transferidos mediante la calificación, emisión y redención de Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios.

