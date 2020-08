Jefferson Farfán se despide de sus compañeros de Lokomotiv: "Me he sentido en familia” [VIDEO]

Jefferson Farfán no jugará la próxima temporada en el Lokomotiv de Moscú, luego de no llegar a un acuerdo con la directiva del club. El futbolista peruano se despidió agradecido por todo el tiempo que vistió los colores del conjunto ruso.

Lokomotiv anunció el pasado miércoles a través de sus redes sociales la salida de la 'Foquita' del club, luego de un vínculo de tres años donde jugó 69 partidos ganando 2 Copas y 1 Premier League de Rusia.

“¡Jefferson Farfán deja a Loko! ¡Gracias por el juego especial y las emociones vividas que nos diste durante cuatro temporadas!”, fueron las palabras que le dedicó el club al delantero peruano.

Sin embargo, Jefferson tuvo este sábado una emotiva ceremonia de despedida en el RZD Arena, donde agradeció el club por la oportunidad de vestir sus colores.

“He vivido años maravillos y Lokomotiv siempre quedará en mi corazón. Son 3 años y medio imborrables, estoy muy agradecido con todo lo que me han brindado. Me he sentido en familia”, indicó el delantero de 35 años.

Asimismo, manifestó que aún no decidió donde continuará su futuro: "Aún no sé mis planes, eso lo manejaré con mi mánager. Ahora solo pensar en desearle al grupo y a mis compañeros lo mejor y que sigan los éxitos”, aseveró el 10 de la Selección Peruana.

Vale recordar que el jugador peruano volvió a las canchas el 12 de julio, luego de una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera desde el 2019 y de la para por la pandemia de la COVID-19.