Walter Martos sobre la vacuna de la COVID-19: "En setiembre tendremos fechas y el costo"

Walter Martos, presidente del consejo de Ministros, indicó el último viernes que en el mes de septiembre se tendrá claro de que laboratorio se comprarán las vacunas contra la COVID-19, cuanto será la inversión del Estadi y cuanto costarán.

“Nos hemos reunido hoy en el Consejo de Ministros y el canciller nos ha hecho una exposición detallada del cronograma que tenemos, los costos que van a tener las vacunas y probablemente tengamos bastante concreto en setiembre las fechas en que las tendremos, la cantidad de personas a vacunar y todos los detalles”, indicó el premier.

Asimismo, explicó que el monto total invertido por el Gobierno para la cura del nuevo coronavirus oscilará entre los US$ 245 y US$ 400 millones, sin embargo, se le dará un adelanto de US$ 10 y US$ 15 millones para asegurar la producción estas.

El ministro también se refirió sobre la procedencia de la vacuna, indicando que la Universidad de Oxford no es la única opción que se está analizando, pues vale recalcar que hay otros antídotos que también se registrarían en los próximos meses.

¿Volvería la cuarentena estricta?

Martos también habló sobre a la posibilidad del regreso de la cuarentena estricta a nivel nacional: "Volver a una cuarentena estricta sería muy complicado. Tenemos que cuidarnos”, sentenció.

Vale recalcar que hasta la fecha hay más de 463 875 casos confirmados y 20 649 fallecidos, sin embargo, en la próxima semana la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, tendrá una cifra más real de los muertos en el país a causa de la enfermedad, pues se calcula sería más de 40 mil.