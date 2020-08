Bono Universal S/ 760: según el último dígito de tu DNI, conoce si cobras HOY

Bono Universal 760 soles: LINK para cobrar HOY jueves 13 de agosto | ¿Sabes cómo, cuándo y dónde podrás acceder al subsidio de 760 soles que brinda el Estado? En esta nota te detallaremos todo lo que debes tener en cuenta para efectuar el cobro del beneficio que otorga el gobierno de Martín Vizcarra de la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por la emergencia nacional debido al coronavirus; ten en cuenta que en este segundo padrón se está considerando a las personas que se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares.

Segundo Padrón del Bono Familiar Universal

Tal y como lo anunció el premier de la república, Walter Martos, en su discurso frente al Congreso para pedir el voto de confianza y, como también, más tarde lo reafirmó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el pago del segundo 'Bono Familiar Universal' por 760 soles ¡Ya está listo! Sí, así como lo lees. Todas las personas que se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares y calificaron para el subsidio, podrán acceder a él con todos los pasos que te dejamos aquí.

"Hemos trabajado en superar ello y para la entrega del segundo tramo del Bono Familiar Universal, que se inicia hoy, y del segundo bono universal que beneficiará a cerca de 8 millones y medio de familias, ya contamos con el Registro Nacional de Hogares que, a diferencia del primer padrón, incluye información proporcionada por los propios ciudadanos, además de información obtenida de la SUNAT, AFPs, y otras bases de datos relevantes", refirió Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, en su participación frente al Congreso de la República.

¿Aún no sabes si acedes al subsidio económico? No te preocupes, aquí también te dejamos el LINK ofical del bonofamiliaruniversal.pe para que puedas ingresar tus datos y averiguar si accedes o no al subsidio económico.

Cronograma para cobrar el Bono Familiar Universal de S/ 760

¡Atención, peruanos! A continuación te dejaremos la tabla para que puedas conocer qué día te toca cobrar el subsidio de 760 soles otorgado por el Estado. Toma tu DNI e identifica el último dígito de tu Documento Nacional de Identidad para que sepas qué día te toca.

Si su DNI termina en: El bono será depositado a partir del: 0-1 Martes 11 de agosto 2-3 Miércoles 12 de agosto 4-5 Jueves 13 de agosto 6-7 Viernes 14 de agosto 8-9 Sábado 15 de agosto

Bonofamiliaruniversal.pe | Consulta si accedes al subsidio

¿Quieres conocer si eres parte o no del segundo padrón aprobado para el Bono Familiar Universal? Presta mucha atención porque aquí te detallamos los pasos exactos que deberás seguir para conocer si accedes al subsidio monetario de 760 soles. Eso sí, debes tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal haciendo clic AQUÍ.

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en 'No soy un robot'.

Haz clic en 'Continuar'.

¿Cómo cobrar los 760 soles del Bono Universal?

A fin de evitar cualquier tipo de aglomeraciones al momento del cobro del subsidio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social creyó oportuno instar a nuevas medidas para realizar los pagos de 760 soles a ciudadanos. A continuación, te dejaremos los métodos de pagos que se emplearán de aquí en adelante.

Depósito en cuenta en el Bando de la Nación y entidades privadas.

Banca celular del Banco de la Nación.

Aplicativo Tunki de Interbank.

Empresa Transportadora de Valores (ETV).

Bono Familiar Universal: últimas noticias vía Midis

A continuación, te dejamos el 'Informativo Midis', podcast para poder conocer los últimos detalles sobre el subsidio de 760 soles que entrega el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para HOY, jueves 13 de agosto.

Consulta Bono Universal Familiar 760 soles

A continuación te dejamos los canales oficiales para que puedas contactarte con el ente titular del Bono Familiar Universal por 760 soles y puedas despejar todas tus dudas.

Correo electrónico: consultas@bonouniversalfamiliar.pe

Línea gratuita: 101

¿Qué es el Bono Universal?

El Bono Universal o Bono Familiar Universal es un subsidio monetario que otorga el Gobierno de Martín Vizcarra para aquellas familias peruanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a raíz de la llegada del coronavirus al Perú.

Este beneficio consta de la suma de 760 nuevos soles y será entregado por segunda vez durante el estado de emergencia nacional. Existen dos padrones tomados en cuenta para evaluar a las familias que sí ameriten acceder al subsidio económico.