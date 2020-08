Miembros de una iglesia son estafados con 38 000 soles en la compra de balones de oxígeno

El padre Omar quien es secretario del Hogar de las Bienaventuranzas ubicado en Villa María del Triunfo aseguró que él y otros miembros de la iglesia fueron estafados en la compra de 10 balones de oxígeno vía internet que iban a ser destinados a pacientes con coronavirus.

Él mencionó que se depositaron 38 000 soles el último martes, no obstante, los productos nunca llegaron. "Pasamos el control regular y terminamos transfiriendo nuestro dinero de una cuenta BCP a una del Banco de la Nación”, indicó para Latina.

“Al día siguiente nos iban a dar los balones de oxígeno alrededor del mediodía. Sin embargo, ese día nos dimos cuenta que su página desapareció de Facebook y sus números dejaron de contestar”, expresó.

Por esa razón, él y sus compañeros se dieron cuenta que fueron estafados puesto que se comunicaron con la verdadera empresa, pero se percataron que habían suplantado la página web de la compañía. "Ellos los han denunciado hace semanas”, acotó.

Por otro lado, precisó que las persona inescrupulosas ya se encuentran identificadas y la PNP los investiga “Con quien hablamos fue con un hombre que tenía un nombre ficticio. Pero, la persona titular de la cuenta correspondía a una mujer con que vive en Chepén: Cindy Ríos. Esto seguirá el proceso regular”, declaró.

El padre Omar mencionó que “como Iglesia le han perdonado y rezan por ellos para que no vuelvan a cometer dichos delitos”. No obstante, señaló que un paciente con COVID-19 murió ayer en la noche, ya que no llegó el oxígeno a tiempo.