Hermana de Patty Wong: "Me dijo que liquide la empresa" [VIDEO]

En el programa Magaly TV, la firme, Erika Wong, hermana de Patty Wong, se comunicó con Magaly Medina para contar su verdad, a raíz de la acusación que realizó un extrabajador de la cadena de restaurantes hacia la empresaria y exmodelo.

Según las declaraciones de la hermana de Patty Wong, cuando la cuarentena y distanciamiento social inició, la empresaria la llamó por teléfono y le dijo que debía de liquidar la empresa porque la situación en la que atravesaban tenía para largo.

“Me llamó y me dijo era mejor que liquide la empresa porque esto (cuarentena) tenía para tiempo (...) hemos pagado la liquidación de todos, pero las últimas cuatro personas, las de mayor tiempo, ya no tuve cómo pagarles”, contó Erika Wong.

En tanto, Erika Wong sostuvo que estos problemas los tiene con su hermana desde que Patty Wong quería que firmara un contrato donde le cobraba un 8 % por usar su marca.

“El problema empezó con Paty por el tema de la marca. Patty quería que yo firme un contrato donde ella tenía el 50 % y me cobraba el 8 % por la marca Patty. Luego me dijo que terminando la cuarentena, debía sacar su marca, pero usted sabe que sin marca, no puedo vender”, afirmó.

“Cuando empezamos, empezamos las dos, pero ella se fue y yo me hice cargo, pero yo he sido la responsable. No ha estado mal manejada. Ella me amenaza que me iba a quitar la marca”, sentenció la hermana de Wong a Magaly Medina.

Patty Wong se defiende de acusaciones

Luego de que uno de sus trabajadores la acusará de despedirla arbitrariamente, Patty Wong utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de dichas acusaciones.

“Yo tengo varios locales que no son míos, donde yo he cedido mi nombre a mi familia, y en ese local yo soy accionista, pero la gerente general es mi hermana y ella nunca me dejó tener acceso al personal”, manifestó.