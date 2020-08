Corte de luz en Lima y Callao HOY: conoce los distritos y horarios

En medio del estado de emergencia que atraviesa nuestro país debido al COVID-19, la empresa Enel informó a la ciudadanía que este domingo 16 de agosto habrá un nuevo corte del servicio de luz en diversos lugares de Lima y Callao.

A través de un comunicado, la compañía eléctrica manifestó que la medida tiene un ánimo preventivo, ya que busca "mejorarla la calidad del servicio". "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos, además de asegurar la continuidad del suministro", añadió Enel.

Es importante señalar que el corte del servicio del eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones. A continuación revisa el listado de las zonas específicas afectadas con los horarios respectivos publicado por Enel.

Domingo 16

Puente Piedra

Horario: Desde la medianoche hasta las 6.00 a. m.

Zonas: Asociación de viviendas Las Rosas Virgen del Carmen Manzana A-B, Asociación de viviendas Los Cedros del Morte Manzana C-B-A, Ca cruz de Mayo Manzana A, Ex fundo tambo inga Manzana A, Ca cruz de motupe Manzana B, A, F tda 12-16-18-14, Asociación Virgen la Merced Manzana C-A-B, Asociación viviendas Paraíso del norte Manzana A-F-D-B-C-G, Ca Las Turquezas Manzana E, Asociación viviendas Paraíso del norte II Manzana C-B-E-F, Asociación viviendas Paraíso del Norte III Manzana B, Asociación Esmeralda del norte Manzana G-A-C-B, Asociación viviendas Los girasoles Manzana A-B, Coop viviendas ex Coop. Gallinazos Manzana A-A1, Ca Los Artesanos Manzana U, Asociación propietarios Casa Huerta Los Rosales de Gallinazo Manzana D-A-C, Asociación propietarios Villa Margaritas Manzana D-C-B-K, Ca Rosales Manzana C, Ca 18 Manzana P, Asociación Los Claveles Manzana A-B, Psj Las Flores Manzana C, Asociación Viviendas Los Molinos del norte Manzana A, Asociación propietarios viviendas Las Fresas Manzana T-U-R, Asociación 1ro de Mayo Manzana C-D, Ca Amapola Manzana A-B, Ca C cdra 2, Asociación viviendas Los Manantiales de Puente Piedra Manzana B-A, Asociación de propietarios de terrenos las hortalizas Manzana A-D, Asociación viviendas Las Perlas de Puente Piedra Manzana A, Av los Agricultores cdra 8, Manzana B, Asociación la roma baja Manzana N-G4, Asociación los huertos de puente piedra Manzana B, Asociación de viviendas Las Hortalizas Manzana B-D-A, Prog viviendas Chavin de Huantar Manzana A-D-B, Asociación viviendas la merced Manzana A, Asociación de viviendas las Dalias Manzana A1-B, Asociación de viviendas Casa Huerta Las Fresas Manzana V-X-B-H-J-S-R-Q, Ca 3 este Manzana Y , Asociación propietarios Residencia La Fortaleza etp I Manzana C, Asociación de viviendas Las 3 regiones Manzana L-K-, proviviendas La Arboleda de Carabayllo Manzana D-F-G-C-E, Asociación de propietarios de Los Portales I etp Manzana A-D-C-E, Urb Sol de Carabayllo Manzana A11-C-C6-C8-A12-A5-A14-C1-A16-B3, Proviviendas el nazareno Manzana A-B, Proviviendas Maria reyna Manzana I, Asociación de viviendas villa ricardina parcela 27 Manzana A-B, Asociación amp nuevo San juan Manzana B, Proviviendas los frutales Manzana BC-A, Asociación viviendas de prop La Fortaleza etp II Manzana A-B, Asociación de prop de proviviendas los Alamos 27 de Puente Piedra Manzana B-D-E-A, Proviviendas res Santa Teresa Manzana E-G-H-F-C-J-I. Asociación de viviendas San Francisco V Manzana B-C, Av. Santa Josefina Km.30.

Callao

Horario: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.

Zonas: Av. Bocanegra cdra 1-4, Av. Elmer Faucett cdra 34 (Fundo Bocanegra Alta) Jr. Ramón Zavala cdra 1.

Bono de Electricidad

El Gobierno de Martín Vizcarra aprobó un subsidio económico de 160 soles denominado Bono de electricidad para cubrir, en parte, los pagos pendientes de los recibos de luz facturados desde marzo a diciembre del presente año. Este apoyo monetario está destinado a los hogares más pobres en tiempos de COVID-19. Más destalles AQUÍ.