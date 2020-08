Niña le ruega a Vizcarra por oxígeno para su padre: "Mi mamá ya murió y mi papá se asfixia"

Arequipa es una de las ciudades más afectadas por la COVID-19 donde se han registrado lamentables decesos a causa de este virus que aún se mantiene vigente en territorio nacional.

Ante ello, una menor que vive en la mencionada ciudad pidió ayuda desesperada al presidente Martín Vizcarra tras saber que su padre requiere de manera urgente un balón de oxígeno para sobrevivir a la COVID-19.

La niña de 11 años reveló ante los medios de comunicación que su madre falleció hace unas semanas atrás a causa del nuevo coronavirus, y teme que suceda lo mismo con su padre.

“Presidente Vizcarra le ruego salve a mi papá. Mi mamá ya murió y mi papá está muy grave con COVID-19. Yo me llamo Loisiana, tengo 11 años y tengo dos hermanitos de 4 años y de 10 años. Mi papá está muy grave, no respira, dicen que necesita UCI y yo no sé qué hacer. Necesitamos que se comuniquen con nosotros al 935714873”, manifestó la pequeña para Radio Yaraví de Arequipa.

Según lo relatado en dicho medio, una ambulancia de la red Arequipa Caylloma llegó hasta el hogar de la pegueña; sin embargo, solo se encontraba presente el chofer, asegurando que llegaría un médico con un oxígeno, cosa que jamás sucedió.