Sujeto desafía al coronavirus en 'fiesta covid': "No me arrepiento" [VIDEO]

Coronavirus en el Perú | No le temen a nada. El día de ayer por la noche, efectivos de la Policía Nacional realizaron un operativo a fin de frustrar las reuniones, fiestas y, hasta discotecas que operaban en medio del toque de queda dispuesto por la emergencia nacional a raíz de la llegada de la COVID-19 a nuestro país.

Mientras los policías rondaban diferentes zonas de la capital, llegaron hasta Manchay en donde operaba una discoteca pese a la orden de inmovilización social obligatoria. En el lugar se detuvo a gran cantidad de personas quienes consumían licor y más.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de la PNP, pues cuando se intervino a uno de los asistentes a este lugar, él no mostró ni el más mínimo arrepentimiento por sus actos, y se mostró desafiante con su comportamiento.

“Doy mi cara. Yo Giancarlo Cruz Neyra. Soy de El Paraíso, La Molina. [¿Te arrepientes de salir en toque de queda?] No me arrepiento porque estoy borracho pe. ¿Está bien o no? Sí sé (que las reuniones están prohibidas). Los cachacos me han quitado mi morral con la mascarilla, si me muero es por ellos”, comentó un intervenido para las cámaras de América Noticias.

Por otro lado, un reportero del programa en mención le preguntó a uno de los intervenidos: “¿No le da vergüenza celebrar en plena pandemia?”; sin embargo, este se excusó: “Sí (me da vergüenza), lo hice porque estaba estresado”.

Es importante señalar que en el país rige la orden de inmovilización social obligatoria desde las 10 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente, por lo que están terminantemente prohibidas las reuniones de toda índole.