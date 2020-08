Dos epidemiólogos son cuestionados tras proponer "dejar que los jóvenes se contagien" de la COVID-19

La inmunidad de grupo o de rebaño, consiste en que las personas curadas del virus ya no puedan infectar a las personas aún en riesgo y estas no contraigan la enfermedad, con lo que se corta la cadena de expansión. No obstante, la propuesta de dos expertos para contagiar a los jóvenes con coronavirus ha causado polémica.

Tras anunciarse la primera vacuna eficaz contra la COVID-19 en Rusia, un epidemiólogo de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido reveló que es mejor “dejar que los jóvenes se contagien” ya que no es seguro que la vacuna funcione en personas de avanzada edad.

“Es necesario evitar que la pandemia regrese año tras año, potencialmente de manera más severa, especialmente en los jóvenes y los niños, y que exija cierres repetidos”, escribió Raj Bhopal, profesor de la mencionada universidad, en la revista Public Health in Practice.

Según Bohal, el que exista una vacuna no garantiza que sea efectiva en los adultos mayores ni que no genere efectos secundarios en los jóvenes tras ser inyectados. Pero resalta que la clave para detener la pandemia está en los jóvenes y niños.

“La seguridad demostrada es fundamental, especialmente en niños o jóvenes. Las enfermedades graves o las muertes de los jóvenes después de la vacunación, ya sean casuales o causales, pueden impedir la vacunación", añadió.

Por otra parte, el jefe de departamentos de enfermedades infecciosas del hospital Pitié Saipetriere (Francia), Eric Caumes, señaló que en vez de correr tras la pandemia deberían anticiparla. “Deben dejar que se contaminen (los jóvenes) entre sí con la condición de que no vean a sus padres ni a sus abuelos”, señaló.

“En este caso, deben ser conscientes de los riesgos para ellos, incluso frente a la posibilidad, ciertamente rara, de formas graves del coronavirus. El beneficio potencial es ver cómo se acumula la inmunidad en este grupo de jóvenes antes de que regresen a la escuela, secundaria, la universidad”, culminó.

Cabe señalar que estas posturas han provocado las críticas de diferentes usuarios dado que puede malinterpretarse para que los jóvenes se contagien y se crean inmunes, lo cual no es cierto.