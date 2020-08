Conmoción en la India por suicidio de hombre tras 22 meses de matrimonio sin tener relaciones con su esposa

Por más increíble que suene, una mujer fue detenida en la India acusada de “incitación al suicidio” debido a que su esposo se quitó la vida por falta de sexo. La pareja llevaba 22 meses de casado y en todo el matrimonio no habían mantenido relaciones.

Según el Time of India, el pasado 6 de agosto Geeta Parmar, de 32 años, fue denunciada por su suegra, Muli Parmar. La mujer asegura que su hijo Surendrasinh se suicidó por un estrés mental acumulado, que fue ocasionado por la falta de intimidad en su matrimonio.

“Una vez entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes”, explicó Muli a la Policía del distrito de Shahekotda.

“Cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones sexuales, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él”, añadió la madre de la víctima, reiterando que la razón de su muerte fue la falta de intimidad con su esposa.

La pareja contrajo nupcias en octubre del 2018, él con un matrimonio por detrás y ella cargaba con dos divorcios. A penas casarse, empezaron a tener peleas constantemente y llegaron al límite en el que Geeta se fue a vivir con sus padres.

Finalmente, la madre de Surendrasinh asegura que, tras dichos acontecimientos, su hijo cayó en una profunda depresión víctima del estrés con el que convivía. Hasta que el pasado 27 de julio, aprovechando que su familia había asistido a un funeral, decidió ahorcarse en el techo de su casa.