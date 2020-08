Martín Vizcarra y las mejores frases que dejó en conferencia [RESUMEN]

Martín Vizcarra EN VIVO vía TV Perú. El presidente de la República del Perú ofreció una conferencia de prensa este jueves 20 de agosto, día 158 del estado de emergencia en el país a causa de la pandemia coronavirus COVID-19, donde comentó nueva información sobre el balance de infectados, la posible adquisición de una vacuna y el análisis sobre las medidas económicas que analizan sus ministros sobre el Bono Familiar Universal y, también, la propuesta del Congreso sobre el retiro del 100 % de la ONP a debatirse el viernes 21 en el pleno.

- 2.18 p. m. Finaliza la conferencia de prensa.

- 2.17 p. m. "A algunos seguramente se les decaerá la moral, a nosotros no. No vamos a declinar ni decaer un momento. Es nuestro compromiso con todos los peruanos y peruanas. Seguiremos tomando decisiones pensando primero en las personas, en su vida y su salud. Muchas gracias", comenta el presidente Martín Vizcarra.

- 2.12 p. m. “Tenemos que orientar la comunicación en ese sentido, y así lo vamos a hacer. Si ahora hemos tomado un espacio para informar sobre las vacunas, es para informar a la población que pensamos en el momento, pero también en el mediano plazo”.

- 2.06 p. m. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre: “Se ha hecho un trabajo más completo. Perfecto no lo será, pero estamos tratando de llegar a un número mayor de hogares, a las zonas más difíciles”.

- 1.58 p. m. "En cuanto a la entrega del bono, ¿decir que atender a 8.5 millones de hogares es un fracaso?, esto no lo compartimos, pero sí aceptamos que hubo deficiencias"

- 1.54 p. m. Mazzettí: “Día a día vamos a incorporar cualquier discrepancia que pueda existir (en las cifras del nuevo coronavirus) hasta que logremos estar estabilizados. Creo que no hay ningún país en el mundo que esté haciendo una verificación de la cifra de fallecidos. Estamos tratando de actuar con la mayor transparencia ya sí seguiremos”.

- 1.43 p. m. “Viendo que lamentablemente las cifras de violencias contra la mujer y violanciones de niñas en esta etapa de estado de emergencia, no solamente no ha disminuido, si no que en algunas regiones ha aumentado. Es motivo e gran preocupación como gobierno, es una de las responsabilidades que le hemos dicho que ponga mucho énfasis a la mueva ministra de la Mujer, Rosario Sasieta".

- 1.40 p. m. Pilar Mazzetti: "En cuanto la adquisición de vacunas, se realiza a través del Ministerio de Salud. Cualquier vacuna que ingrese al país debe tener aprobación de la FDA".

- 1.38 p. m. Pilar Mazzetti: "Hasta el momento, en Arequipa hay 124 camas libres disponible e intentamos llegar a las 200. Tenemos 4 camas UCI libres cada día".

- 1.31 p. m. El presidente de la República responde a las preguntas de la prensa.

- 1.27 p. m. "Tengamos cuidado con las reuniones, con los cumpleaños, con las parrilladas, con las pichanguitas".

- 1.24 p. m. "Si nos confiamos van a aumentar los contagios, los hospitalizados y los fallecidos"

- 1.21 p. m. El premier de la República y ministra de Economía, han citado a congresistas para tocar el tema de la ONP.

- 1.19 p. m. "Este lunes tendremos una reunión sobre el Pacto Perú".

- 1.17 p. m. "Se ha coordinado para que toda persona mayor de 18 años pueda tener una 'Cuenta DNI' en el Banco de la Nación"

- 1.13 p. m. En Consejo de Ministros se aprobó el Decreto de Urgencia del segundo Bono Familiar Universal (sale mañana en el Diario Oficial El Peruano). Comprende a 8 millones 600 mil hogares.

- 1.11 p. m. "Más de 2 millones y medio de peruanos están recibiendo el bono universal".

- 1.06 p. m. "El trámite interno para usar la vacuna es seis meses, pero nosotros lo haremos en 15 días como máximo".

- 1.03 p. m. "Tenemos más de 30 millones de vacunas en proceso de adquisición".

- 1.01 p. m. "A través de una iniciativa global de la OMS se busca una inmunización del 20% de la población. En el Perú serían 6.6 millones de peruanos"

- 12.58 p. m. 24 agosto inician los ensayos clínicos en nuestro país de una vacuna proveniente de China.

- 12.57 p. m. "Se tiene que hacer un pago por adelantado para asegurar la vacuna".

- 12.56 p. m. "Hay 135 laboratorios en la parte científica, en la fase 2 hay 11 a nivel mundial, están en ensayo de la misma, en grupos controlados. La última fase, la 3, hay 8 que realizan el estudio a gran escala".

- 12.54 p. m. "El Perú ha entrado en contacto con los laboratorios que se encuentran en la fase 3 (sobre la vacuna)".

- 12.50 p. m. "Tenemos que ver a mediano plazo contar con una vacuna. Tenemos un equipo que está encargado de ver esta situación".

- 12.49 p. m. "Se dijo que los niños y adolescentes no se contagiarían, pero en las últimas semanas hemos visto cómo ellos están dentro de las estadísticas que muestran un nivel de infección importante. Los daños y efectos no son tan graves, pero lo grave es que ellos llevan el virus a casa donde siempre pueden encontrar a personas vulnerables".

- 12.43 p m. ¡Inició la conferencia de prensa!

- 12.30 p. m. En breves minutos inicia la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra.

Consejo de Ministros: miércoles 19 de agosto

Como se recuerda, en la última sesión de Consejo de Ministros, el presidente de la República y su Gabinete se reunieron para debatir nuevas medidas en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19.



El mandatario se dirige hoy a la nación para comunicar nuevas acciones que desde su gobierno implementarán a fin de mitigar los estragos de la pandemia en el Perú.

Presidente @MartinVizcarraC, junto al titular de la PCM, @WalterMartosR, encabeza sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, donde articulan acciones para afrontar la pandemia y la reactivación económica. ⁰#ElPerúPrimero pic.twitter.com/kq0XNEh2cf — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 19, 2020

