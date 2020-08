Captan a Pennywise desahogando sus penas en un karaoke [VIDEO]

TikTok Viral | Tal parece indicar que este hombre, quien estaba vestido de 'Pennywise', un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King, recordó un antiguo romance y así se lo hizo saber a los asistentes de un karaoke.

El sujeto escuchó una canción que lo dejó marcado y no dudó un segundo en salir al frente, para sorpresa de muchos. El tema escogido fue uno compuesto por Marco Antonio Solís y es sensación en las redes sociales.

Un karaoke es un buen lugar para desahogar penas, y eso lo sabe bien este sujeto que acudió a uno de estos sitios vestido de 'Pennywise', el payaso que siembra terror en las películas de 'It' (eso, en español). Esto se dio a conocer a través de un video difundido en TikTok.

Lo más sorprendente de ello es que el sujeto lo canta con mucho sentimiento, como si estuviera recordando alguna novia. "Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano [...] Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé", se le escucha decir.

Los mozos, bartender y público en general quedaron sorprendidos con el talento del hombre vestido de 'Pennywise', quien demostró también tener corazón y sentimientos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en TikTok y hasta la fecha de la publicación cuenta con más de 2 millones de reproducciones.