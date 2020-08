Bono Independiente [LINK Y GUÍA]: conoce AQUÍ si accedes a los S/ 760 y cómo cobrarlos

https://www.bonoindependiente.pe/ | Bono Independiente por 760 soles para HOY, sábado 22 de agosto del 2020. Conoce todos los detalles sobre este subsidio que brinda el Gobierno en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus para los trabajadores independientes afectados a causa de la paralización económica por la pandemia. Detalles completos AQUÍ.

Al Bono Universal, Bono Rural, Bono Suspensión Perfecta y más, se le sumó el Bono Independiente, que en un inicio -de la emergencia nacional- fue de 380 soles para aquellos trabajadores que se vieron afectados con el impacto de la pandemia por el coronavirus en el Perú.

Sin embargo, con el pasar del tiempo. y tras aprobarse la Resolución Ministerial 109-2020-TR, actualizada el 21 de junio con el padrón de hogares independientes en vulnerabilidad económica, se confirmó la entrega de un segundo subsidio económico del mismo monto que en sumatoria es de 760 nuevos soles. ¿Aún no lo cobras?, ¿no sabes si accedes a él? Aquí te contamos toda la información para que no te quedes con la duda.

Bono Independiente Consulta

Para conocer HOY, sábado 22 de agosto si eres uno de los beneficiarios al Bono Independiente debes seguir los siguientes pasos. Te aconsejamos tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.

Ingresa a https://www.bonoindependiente.pe/.

Coloca tu número de DNI.

Coloca tu fecha de nacimiento.

Verifica que no eres un robot.

Dale en 'Consultar' y listo.

(FUENTE: Captura)

Requisitos para el Bono Independiente

Debes tener en cuenta los siguientes puntos si pretendes ser beneficiario del Bono Independiente:

Debes calificar como no pobre en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, además, ubicarte en ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria.

No debes ser beneficiario de algún otro programa de transferencia monetaria del Midis (Juntos, Pensión 65 y Contigo).

Ningún integrante de tu hogar deberá estar registrado como trabajador dependiente en el sector público o privado.

Ningún integrante de tu familia deberá percibir ingresos mayores a 1200 soles.

(FUENTE: Ministerio del Trabajo)

Bono Independiente de 760 soles: detalles del subsidio

A continuación, un resumen de lo que significa el Bono Independiente; quiénes, cómo, cuándo y dónde podrán cobrar; toda la información AQUÍ.

Pasos para cobrar el Bono Independiente

¡Atención! Aquí te dejamos la guía completa para que puedas cobrar el subsidio de 760 soles que otorga el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Ingresa a https://www.bonoindependiente.pe/.

Introduce el número y fecha de emisión de tu DNI.

(Si tu hogar es beneficiario, sigue los pasos que te mencionaremos a continuación)

Te aparecerá una pantalla de confirmación, en ella dale clic a 'Validar datos'.

Te aparecerá otra página del Reniec.

Ingresa los nombres de tus padres.

Ingresa tu fecha y lugar de nacimiento.

Registra un número de celular.

Confirma el número.

Automáticamente recibirás un mensaje de texto con el código de validación.

¡Atención! Aún no te dirijas al banco.

Ahora, valida tu número.

Puedes registrar tu correo electrónico.

Crea tu clave nacional.

Luego de ello deberás esperar la llegada de un mensaje de texto con el código de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación.

Con el código mencionado, puedes ingresar a la banca celular del Banco de la Nación y generar tu clave de cinco dígitos para realizar el cobro del beneficio económico.

Importante: el código de retiro tiene una duración de 48 horas.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Independiente de 760 soles?

Presta mucha atención, pues de acuerdo con el Poder Ejecutivo, el beneficio económico podrá ser cobrado solo por aquellas personas que no hayan sido beneficiadas con los demás bonos que ha emitido el Estado, tales como el Bono Yo Me Quedo en Casa, Bono Familiar Universal, Bono Rural, etc.

Es preciso señalar que el Gobierno de turno anunció semanas atrás mediante la Resolución Ministerial 109-2020-TR que la segunda armada del Bono Independiente por 760 soles estaba lista. Es importante señalar que los datos consignados en esta segunda lista se sacaron del Padrón de Hogares con Trabajadores Independientes en grado de vulnerabilidad económica por el coronavirus.

Hasta el momento, el subsidio en mención ha sido entregado a 700 mil beneficiarios, quienes lograron corroborar que pertenecieron al padrón mediante el enlace que te dejaremos en breve para que tú también puedas conocer si accedes o no al beneficio económico.