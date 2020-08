Joven le hace un truco de magia a su perro y este tiene insólita reacción [VIDEO]

Un video reciente en Facebook viene sacando miles de sonrisas entre los internautas. Un joven le jugó una cruel broma a su perro con uno de sus juguetes que más aprecia, su pelota.

El muchacho agarró su pelota y la escondió en sus manos. Apenas se distrajo su mascota, el sujeto aprovechó para cambiar de mano. El final es inesperado y está dando que hablar en las redes sociales.

Tal y como se aprecia en un video difundido en Facebook, un joven le realizó un truco de magia a su mascota, que cayó vilmente en su broma y pensó que había desaparecido por completo su pelota.

Como se aprecia en las imágenes, el joven primero ocultó la pelota amarilla en su mano derecha y apenas su mascota perdió la concentración, la cambió para su mano izquierda.

Cuando abrió su mano ya no estaba la pelota y esto desconcertó al can, que miró la cámara y no lo podía creer. Luego de unos segundos, su dueño le devuelve su juguete que estaba en su otra mano.

Como era de esperarse, el video es viral en Facebook y ya visualizan miles de reacciones. "Qué malo", "Cómo le pudiste engañar así a tu perro", "Eso no se hace", son algunos de los comentarios que se leen en las redes.