Asesor del Minsa: "Aquí no se van a vender vacunas, serán totalmente gratuitas"

Con el anuncio de que varias vacunas alrededor del mundo están en etapa final, en nuestro país han comenzado a cuestionarse cuándo nos llegarán las dosis para vencer al coronavirus. Por ello, el doctor Carlos Castillo, quien es asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que 8 laboratorios de todo el mundo han presentado su intención de realizar pruebas en el Perú.

Entre ellas, se encuentran potenciales vacunas como la desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica Johnson & Johnson. No obstante, Castillo en diálogo con 'RPP' explicó que aquellos medicamentos no están entre los cuatro laboratorios que han presentado sus protocolos para que el Minsa pueda aprobarlos.

"Yo pienso que en las próximas semanas debe estarse aprobando y, luego, ellos establecen su propio calendario. Muchos de ellos esperan que, si están haciendo estos ensayos clínicos en otros países, empezar en una misma fecha. Tenemos en perspectiva cuatro y cuatro que sabemos que la próxima semana deben estar presentando sus protocolos", expresó para el mencionado medio.

Además, se refirió sobre la entrega de la vacuna, que explicó no será vendida. “La totalidad de la población va a recibir su vacuna gratuitamente. Aquí no se va a vender vacunas, no se va a cobrar. Las vacunas contra la COVID-19 y las del Esquema Nacional son totalmente gratuitas, no van a tener ningún costo”, comentó.

Finalmente, el asesor del Ministerio de Salud añadió que desde el mes de abril el Gobierno peruano ha contactado a 20 laboratorios de todo el mundo para poder conseguir la vacuna contra el coronavirus, destacando el trabajo de la Cancillería por encontrar una vacuna avanzada y eficaz.