Ingreso Solidario DNP Colombia: ¿cómo, cuándo y dónde cobrar los 160 000 pesos?

Ingreso Solidario | Entérate de todos los datos para que puedas hacerte con los 160 000 pesos que otorga el Gobierno colombiano debido a la crisis económica que ha ocasionado el coronavirus. En esta cuarta entrega te mostramos todas las novedades que se han impuesto en el subsidio y cómo puedes cobrar el dinero.

El Ingreso Solidario es un subsidio económico que llega gracias al Gobierno de Iván Duque y tiene como finalidad a ayudar a las familias más vulnerables de todo Colombia. Esto debido a que, por la cuarentena millones de personas perdieron su trabajo y no tiene como solventar a sus hogares durante esta crisis por la COVID-19.

Actualmente, el bono económico se encuentra en la cuarta entrega de 160 000 pesos, con lo que en total hacen una suma de 640 000 pesos para otorgados a las familias colombianas.

¿Hasta cuándo habrá Ingreso Solidario?

El presidente Iván Duque explicó que, debido al avance de la pandemia en Colombia y a que la vacuna no llegará hasta el próximo año, el Ingreso Solidario continuará apoyando a las familias colombianas más afectadas hasta mediados del 2021, por lo que se esperan más giros de 160 000 pesos.

“Ingreso Solidario estará con nosotros como mínimo hasta junio de 2021. Con la Devolución del IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, estamos llegando con ingresos básicos a la universalidad de la población vulnerable, la equidad y la justicia social”, expresó el mandatario.

¿Quiénes pueden cobrar el Ingreso Solidario?

El Ingreso Solidario va estrictamente dirigido a familias en condición de extrema pobreza y sin los recursos necesarios para solventar a su hogar. Además, no pueden formar parte de los programas sociales "Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y "Devolución del IVA" podrán acceder a esta medida social.

¿Cuál es el sitio oficial del Ingreso Solidario?

La directora del DNP, Susana Correa, informó que las personas que deseen ingresar a la página oficial del Ingreso Solidario solo deben entrar a: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Pasos para cobrar el Ingreso Solidario

Para cobrar el Ingreso Solidario debes ingresar a https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y verificar si eres beneficiario del subsidio económico. Tras ello, debes darle clic al logo de tu entidad bancaria y te llevará a la página del banco, donde deberás abrir una cuenta de trámite simplificado o hacerlo digital, para este último deberás descargar una de las cuatro aplicaciones habilitadas por el Gobierno.

¿Qué aplicaciones sirven para cobrar el Ingreso Solidario?

Las aplicaciones habilitadas por el Gobierno son las siguientes:

Nequii

DaviPlata

Movii

Ahorro a la mano

¿En qué bancos puedo cobrar el Ingreso Solidario?

Podrás cobrar el Ingreso Solidario en las siguientes entidades bancarias:

Bancolombia : se encuentra 51 en municipios y atenderá a 160 000 personas.

: se encuentra 51 en municipios y atenderá a 160 000 personas. Bancamía : se encuentra en 95 municipios y atenderá a 123 000 personas.

: se encuentra en 95 municipios y atenderá a 123 000 personas. Banco Caja Social : se encuentra en 22 municipios y recibirá a 51 000 clientes.

: se encuentra en 22 municipios y recibirá a 51 000 clientes. Movii: se encuentra en 10 municipios y recibirá a 18 000 clientes.

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario en Bancolombia?

Para retirar el dinero desde Bancolombia debes seguir estos pasos:

Primero debes ingresar a https://ingresosolidario.dnp.gov.co y verificar si eres beneficiario del Ingreso Solidario.

Tras ello, ingresa a https://www.grupobancolombia.com/personas para observar el listado de corresponsales bancarios que están habilitados en los 51 municipios y escoge un horario.

Dirígete al corresponsal bancario y presenta tu cédula original para reclamar tu giro. Allí validarán tu nombre, número de cédula y fecha de expedición.

¿Cómo retirar el Ingreso Solidario desde Movii?

Si deseas cobrar los 160 000 pesos desde Movii, sigue estos pasos::

Si ya tienes cuenta en Movii y eres beneficiario, recibirás un mensaje de texto para avisarte que la plata del Ingreso Solidario llegará a tu cuenta Movii.

Si aún no tienes cuenta Movii y eres beneficiario del Ingreso Solidario, se te enviará un mensaje de texto para avisarte que debes abrir tu cuenta para recibir los 160 000 pesos. Luego de registrarte, deberás esperar un poco hasta que se haga la carga del saldo a tu cuenta Movii.

¿Cuando saldrá el quinto giro?

Esta pregunta se la hacen muchos, aunque aún no hay fecha oficial. No obstante, se sabe que el quinto giro llegará cuando la cuarta entrega termine de otorgarse casi en su totalidad, lo que podría ser durante los últimos días de agosto como ocurrió con los anteriores 160 000 pesos.

¿Qué pasa con mi Ingreso Solidario si tengo una deuda bancaria?

No pasa nada. Si tienes una deuda bancaria, por más grande que sea, recibirás de todos modos tus 160 000 pesos, esto se debe a que la ley obliga a los bancos a otorgar el monto total del Ingreso Solidario por el hecho de que estamos viviendo una situación extraordinaria.

¿Qué pasa si no tengo una cuenta bancaria?

Si eres beneficiario del Ingreso Solidario, pero no tienes una cuenta en ningún banco no te preocupes. Te llegará un mensaje de texto a tu teléfono móvil indicándote en qué entidad bancaria debes crear una cuenta digital. Una vez lo hayas hecho, te llegarán los 160 000 pesos al cabo de 24 horas.

¿Por qué no he recibido el Ingreso Solidario, si soy beneficiario?

La directora del DPS, Susana Correa, ha señalado que por ahora hay hasta 400 mil personas que no han llegado a cobrar ni siquiera el primer giro de los 160 000 pesos. No obstante, no debes preocuparte ya que se implementarán medidas para estas personas.

“Estas personas que no hemos encontrado van a tener sus recursos del primero, segundo y tercer giro. Esperamos que en este cuarto vayamos evolucionando y podamos encontrar muchos de ellos”, explicó.

¿Hasta cuándo puedo cobrar el cuarto giro del Ingreso Solidario?

Si eres beneficiario del Ingreso Solidario y aún no lo has cobrado, debes darte prisa. Todas las personas que no retiren sus 160 000 pesos hasta el último día de agosto, no podrán hacer nada luego y deberán esperar a la quinta entrega del bono económico.