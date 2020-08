Bono Familiar Universal, segundo tramo [Con tu DNI]: conoce si puedes cobrar los S/ 760

https://bonouniversalfamiliar.pe/#! | ¿Ya cobraste los 760 soles del segundo tramo del Bono Familiar Universal? Como se sabe, el subsidio se viene entregando y en esta nota podrás conocer cómo, cuándo y dónde poder cobrarlo con las facilidades del caso debido a la emergencia nacional por el coronavirus.

HOY domingo 23 de agosto conoce las últimas noticias sobre el cobro de los 760 soles por parte del Midis de acuerdo al segundo tramo del Bono Familiar Universal, además, todo lo que debes conocer sobre el Bono Universal Familiar 2, que se entregará desde septiembre.

Bono Familiar Universal Segundo Tramo

Así como existirá un Bono Universal 2 que se pagará a todas las familias que hayan recibido subsidios hasta el día de hoy en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus, se pagará un subsidio como parte del segundo tramo del primer Bono Universal a todas aquellas personas que no hayan sido incluidas en el primer padrón de beneficiarios.

El anuncio lo hizo el presidente de la República, Martín Vizcarra, en lo que fue su último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, donde confirmó la entrega a partir de setiembre de un nuevo bono económico de 760 soles.

Bono Familiar Universal Consulta

Para verificar si eres uno de los beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 nuevo soles debes seguir los siguientes pasos. Te aconsejamos tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano. Recuerda que el trámite es 100 % virtual.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal haciendo clic AQUÍ.

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en "No soy un robot".

Haz clic en "Continuar".



Bono Familiar Universal: cobrar los S/ 760 por celular

Con el fin de evitar las aglomeraciones y exposición en las diferentes agencias bancarias, se dispuso que la entrega del subsidio económico de 760 soles como parte del Bono Familiar Universal se realice desde las bancas móviles.

En principio debes saber que podrás realizar el cobro del monto económico a través de:

Depósito en cuenta

Banca celular

Aplicativo Tunki

Empresa transportadora de valores

En esta oportunidad nos centraremos en las bancas celulares. A continuación el procedimiento:

Corrobora si accedes al subsidio mediante: https://bonouniversalfamiliar.pe/

Sigue las indicaciones para habilitar tu clave

Dirígete a cajeros automáticos o agentes MultiRed.

Si tienes aplicativo Tunki de Interbank:

Mediante el aplicativo, sigue las indicaciones y cobra los 760 soles en cualquier agente o cajero Global Net.

Bono Familiar Universal: ¿qué hacer si no me llega el SMS para el pago?

Es importante tener mucha paciencia en la espera de recibir el código de confirmación para realizar el cobro de los 760 soles desde la banca celular. Sin embargo, a pesar de tener un plazo no establecido para la entrega o recibimiento de este mensaje de texto, es preciso que tengas en cuenta que si ya esperaste de 7 a 10 días hábiles luego de presentada tu solicitud, deberás tomar cartas en el asunto.

En esta ocasión, tendrás que ponerte en contacto con los canales oficiales del Banco de la Nación, mismos que te dejamos a continuación para que los puedas tener en cuenta y realizar tus operaciones con mayor celeridad.

Página web: https://www.bn.com.pe/

Canal telefónico: *551#

Línea gratuita: 0800-10700

Teléfonos: 01 440 5305/01 442 4470

Bono Familiar Universal 1 y 2

¿Tienes dudas sobre lo que es el Bono Universal 1 y el Bono Universal 2? Esto se debe a que en las últimas semanas y, tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre el pago de un Segundo Bono Universal, se creó una gran interrogante en torno a esto.

Hoy te contamos que el Bono Universal 1 no es el mismo que el Bono Universal 2, dado que este último reunirá a todos los beneficiados hasta el momento con todos los subsidios anteriores (Bono Yo Me Quedo en Casa, Bono Rural, Bono Familiar Universal 1, Bono Independiente, etc.) y a ellos se les entregará un nuevo subsidio de 760 soles.

En tanto, el segundo tramo del Bono Familiar Universal corresponderá a las personas que se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares, plataforma del Reniec para ampliar el panorama de personas que necesitaban este beneficio durante la emergencia.

¿Dónde cobrar el Bono Universal?

Estos son los métodos de pago para recibir el subsidio económico de 760 soles. Como se recuerda, el pago del subsidio correspondiente al segundo tramo inició la última semana.

Depósito de cuenta : podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del Banco de la Nación o algunas de estas entidades financieras: Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio.

: podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del o algunas de estas entidades financieras: Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio. Billetera Tunki de Interbank : con este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet.

: con este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet. Banca Celular : en este punto el beneficiario podrá cobrar el bono en cualquiera de los cajeros o agentes vinculados al Banco de la Nación.

: en este punto el beneficiario podrá cobrar el bono en cualquiera de los cajeros o agentes vinculados al Banco de la Nación. Empresa Transportadora de Valores (ETV).

Bono Familiar Universal: métodos para cobrar los S/ 760

