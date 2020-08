Madre que perdió a su hija en tragedia de Los Olivos: "Recién había entrado a la discoteca"

Una discoteca clandestina ubicada en el distrito de Los Olivos, fue intervenida por agentes policiales en pleno toque de queda. ¿El resultado? 13 víctimas de muerte por asfixia al intentar escapar de la PNP. Según el informe de las autoridades, alrededor de 100 personas se encontraban dentro del local.

Entre las víctimas, figura Cinthia Salazar, joven de 22 años que ingresó al local pese a las medidas de prohibición que el Gobierno había decretado ante el incremento de casos de COVID-19 en el Perú.

Asimismo, Nieves Cántaro, madre de la fallecida, acudió hasta la clínica Jesús del Norte en Independencia para recoger su cadáver. A la salida del nosocomio afirmó para RPP que la PNP arrojó bombas lacrimógenas en el lugar de los hechos.

"No soy testigo, pero sé que han tirado bombas lacrimógenas. ¿En qué cabeza se le ocurre a la Policía hacer eso? Mi hija recién había entrado a la discoteca y no había tomado. Tenía 22 años y era universitaria. Me quitaron a mi hija", señaló.

En tanto, la Policía en conjunto con el Ministerio del Interior negaron tajantemente haber arrojado bombas lacrimógenas en el interior del local, versión que contradice lo dicho por los familiares de las víctimas.