Martín Vizcarra sobre tragedia en Los Olivos: "Pido una sanción ejemplar para los responsables"

El presidente Martín Vizcarra se dirige a la Nación EN VIVO | El mandatario no dejó pasar el suceso de ayer en la noche en el distrito de Los Olivos, donde 13 personas fallecieron en una intervención policial en la discoteca "Thomas Restobar". Vizcarra hizo un alto a sus funciones en Arequipa para mandar un duro mensaje.

"Es inaceptable que ocurran este tipo de acontecimientos. Tengo pena, pero también tengo cólera e indignación por los responsables que organizaron esta fiesta. Pedimos una sanción ejemplar a los propietarios y organizadores", comentó el presidente.

Por otro lado, también comentó: "Una discoteca funcionando a pesar de la prohibición estricta en pleno estado de emergencia. Una discoteca con más de 120 personas incumpliendo todas las normas. Esto ha originado la pérdida de 13 vidas, de 13 jóvenes".

Vizcarra demostró su indignación por lo sucedido: "No puede ser que a pesar de mi llamado a la conciencia cívica, esa que hacemos todos los días; cuando tenemos al personal de la salud que expone su vida para salvar vidas; existan empresarios como los dueños de este local, que exponen la vida de los demás al organizar este tipo de eventos".

Además, el presidente pidió un castigo ejemplar:

"Pedimos una rigurosa investigación al Ministerio Público, una sanción ejemplar para los propietarios y los que hayan organizado este tipo de eventos y que lamentablemente no es el único, hay muchos eventos que se realizan en Lima y a nivel nacional".

Finalmente, el mandatario exhortó a los empresarios a tomar conciencia: "Por favor, no sean irresponsables, no expongan la vida de las personas. Esas 13 vidas se han podido salvar si no tuviéramos ese tipo de comportamientos negligentes, de empresarios que a sabiendas que está prohibido, realizan este tipo de eventos".