Madre de menor que fue intervenida en discoteca señala que salió sin avisar

Tras la intervención de la discoteca 'Thomas Restobar' ubicado en el distrito de Los Olivos, agentes de la Policía reportaron la detención de una menor de edad. Como se recuerda, en los hechos ocurridos el último fin de semana, se lamentó la pérdida de 13 personas tras intentar huir de los agentes policiales.

Asimismo, 23 asistentes fueron detenidas y dentro de la lista se encontraba una menor de 16 años de edad. Ante ello, su madre se manifestó sobre los hechos ocurridos y reveló que su hija salió sin previo aviso a la locación.

Según informó para RPP Noticias, la adolescente escapó de su casa con engaños para acudir a la discoteca clandestina. Es bueno precisar que, esta no sería la primera vez que se realiza este tipo de eventos en el lugar.

"Me dijo que se iba a pasar la noche en la casa de su papá y siempre hacía eso, pero ahora no se qué pasó", señaló.

“Está mal lo que ha hecho, porque no ha avisado a nadie. Si no me venían a avisar, yo no sabia eso. Como siempre le digo, está mal lo que hace, le tengo que conversar. Siempre tiene que pedir permiso, darse a ver dónde está. Yo confiada de que estaba con su papá”, aseveró.