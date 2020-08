Alcalde de Los Olivos se enteró de tragedia en la madrugada: "Yo me duermo temprano"

La noticia de que 13 personas habían perdido la vida en una discoteca en Los Olivos se hizo viral en todo el país desde anoche, causando asombro, tristeza e indignación en la opinión pública. Sin embargo, el alcalde del distrito, Felipe Castillo, se enteró recién en la madrugada.

El burgomaestre del distrito limeño aseguró que se duerme temprano debido a un problema de salud, por lo que no pudo enterarse a tiempo de la tragedia que se vivió en la discoteca Thomas Restobar.

Castillo confesó que toma un medicamento especial que lo hace dormir temprano, opero reconoció también que empezó a investigar todo lo sucedido desde que se enteró de la lamentable tragedia.

"Yo me enteré recién a las cuatro de la madrugada debido a un problema de salud. Me acuesto temprano y tomo unos medicamentos. Apenas me tomé conocimiento he empezado a indagar y después tendremos mayor información", reconoció el alcalde de Los Olivos.

Vale resaltar que el burgomaestre señaló que su personal de serenazgo se ha reducido durante la pandemia del coronavirus y no tiene el suficiente presupuesto para contrarrestar ello.

De los 23 detenidos que hubo en la fiesta, se detectó que 15 personas tenían el virus, por lo que se especula que muchas más personas fueron contagiadas dentro de la discoteca.