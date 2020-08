Madres buscan a sus hijos e hijas en la morgue tras tragedia en discoteca "Thomas Restobar"

Tras la tragedia ocurrida en una discoteca que dejó 13 fallecidos y 23 intervenidos, varias madres han llegado al Departamento Criminal (Depincri) de Los Olivos en busca de sus hijos, ya que aún no saben nada de ellos.

El pasado sábado 22 de agosto se realizó una intervención policial al local “Thomas Restobar”, el cual se encontraba funcionando clandestinamente y servía de discoteca para decenas de jóvenes que desacataron el Estado de emergencia que rige en nuestro país debido al coronavirus.

El suceso acabó con la vida de 13 personas y, pese a que han pasado varias horas, aún no se logran identificar todos los cuerpos. Motivo por el cual algunas madres desconsoladas ya que sus hijos no aparecen, decidieron acudir con el corazón en las manos temiendo lo peor.

En diálogo con RPP, Hilda Quispe, madre de Fiorella Malásquez Quispe (19), señaló que asistió con su nieto a buscar a su hija debido a que acudió a la fiesta después de finalizar su trabajo, vendía café en Plaza Norte.

“Ella se ha ido a la fiesta, seguro con los amigos se ha ido. Ella va a fiestas, pero viene a la casa. Hoy no ha venido, estoy asustada”, explicó para el mencionado medio de comunicación.

Además, la madre de un menor de edad también acudió a buscar si el cuerpo de su hijo se encontraba entre los difuntos, pero más tarde se le informó que el joven se encontraba con vida entre los detenidos. “Me tocaron la puerta temprano. Mi sobrino me dijo: ‘¿Tía, has visto las noticias?’. Le dije que no. Mi sobrino me dijo que mi hijo subió un video de esa fiesta”, señaló.

Recordemos que, la PNP informó que el operativo se realizó alrededor de las 9.00 p. m. y había un aproximado de 100 personas en dicha fiesta. Quienes, según la Policía, se pusieron nerviosos y al intentar salir todos del local se produjo la aglomeración que derivó en la asfixia de los difuntos.