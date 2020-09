Payasos que fueron intervenidos en velorio piden ayuda para pagar multa [VIDEO]

Hace algunos días, unos payasos fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú, esto pues se encontraban participando de un velorio en el distrito de San Juan de Lurigancho; sin embargo, no respetaban las medidas de bioseguridad correspondientes, por lo que los efectivos de la PNP decidieron intervenirlos.

Ahora, este mismo grupo de personas dedicadas al arte, salió a mostrar su posición sobre la multa que cayó sobre ellos tras no respetar el distanciamiento social obligatorio.

Ellos comentaron que, a raíz de la llegada del nuevo coronavirus al Perú, se encuentran sin trabajo y, por tanto, sin posibilidades de poder pagar la suma de dinero que corresponde por infringir las normas.

“No tenemos eventos, no hay circos, ni despedidas de solteros, no hay; así que nos ’recurseamos’ como sea para salir adelante”, refirió uno de los intervenidos para América Televisión.

En otro momento, uno de los hombres comentó su desacuerdo sobre las palabras de un policía en el momento de la intervención: “Así como nosotros respetamos el uniforme de la Policía, ellos también que respeten nuestro trabajo porque somos humildes”.

Como se recuerda, un efectivo de la PNP, al momento de detener a las personas y llevarlos a la comisaría, comentó: "¿Ustedes creen que es una payasada?".

Ahora, uno de los implicados, respondió: “No me pareció que diga eso. No se puede expresar así, está mal. Me pongo mal cuando me dicen así porque estábamos despidiendo a un compañero”.