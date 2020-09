María Antonieta Alva señala que brindarán internet gratis a estudiantes y profesores

La llegada del coronavirus provocó varios cambios en el estilo de vida de las personas, una de esas modificaciones han sido las clases virtuales y aún mucha gente no se acostumbra a estas. La modalidad remota en la enseñanza a traído distintos percances y uno de ellos es el internet, ya que hay quienes no pueden atender las clases por no contar con una buena conexión.

Por ello, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, señaló que el Gobierno peruano proveerá de internet gratuito a más de medio millón de estudiantes y a 50 000 profesores de colegios públicos en todo el Perú.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas explicó durante su sesión de interpelación en el Congreso que, esta proyecto está asegurado en el presupuesto del año fiscal 2021. Con esto se busca que miles de niños y adolescentes puedan mejorar la calidad de enseñanza que reciben.

En el ámbito universitario, desde el pasado mes de mayo se contrató servicio de internet gratuito para 850 000 estudiantes y 188 maestros. Además, se planean incluir un total de 147 000 estudiantes y 200 docentes más a este proyecto.

“Si bien la cartera que lidero no es la encargada para viabilizar esos proyectos, sí puedo afirmar que se han desarrollado diversos proyectos de inversión”, culminó María Antonieta Alva.