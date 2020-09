Jair Bolsonaro asegura que los que no salen de su casa durante la pandemia son "débiles"

Brasil es el país de la región más afectada por la COVID-19 y uno de los más golpeados en todo el mundo. Sin embargo, su presidente Jair Bolsonaro, sigue sin caer en cuenta de la gravedad del virus, por lo que muy a su estilo volvió a arremeter contra aquellos que toman sus prevenciones ante la enfermedad.

En una reunión de carácter oficial con los productores rurales del país, Bolsonaro les agradeció por no haber parado durante la pandemia del coronavirus que ya infectó en Brasil a 4,4 millones de personas.

Asimismo, tildó de débiles a los ciudadanos que decidieron quedarse en casa durante la crisis sanitaria y evitar contraer el virus: "Ustedes no pararon durante la pandemia, no entraron en esa conversación floja de ‘quédese en casa y la economía la vemos después’. Eso es para los débiles", indicó el jefe de Estado de Brasil.

En ese orden agregó, que gracias a la actividad agrícola fue uno de los pilares para que la economía del país no se desmorone durante la pandemia: "No podemos acobardarnos contra aquello que no podemos evitar. El agronegocio evitó que Brasil entrara en colapso económico”, sentenció Bolsonaro.

Cabe agregar que Jair Bolsonaro se contagió con la COVID-19 hace un par de meses, al igual que muchos integrantes de su familia incluyendo a sus hijos. No obstante, ambos estuvieron estables ante la enfermedad.

El gigante sudaméricano se mantiene con el segundo país con más casos confirmados y el tercer con más número de muertes superando a India. Sin embargo, científicos del país indican que ya están cerca de obtener la inmunidad del rebaño.