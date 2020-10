FMS Perú 2020: Resultados de la Jornada 4

La Jornada 4 de FMS Perú se desarrolló este sábado 3 de octubre por el canal de YouTube de Urban Roosters. Esta fecha fue favorable para los MC's que se encontraban en las últimas posiciones, motivo por el que la tabla de posiciones sufrirá grandes modificaciones.

Resultados Jornada 4 de FMS Perú 2020

Jota vs. Choque - Gana Choque sin réplica

Strike vs. Skill - Gana Strike sin réplica

Nekroos vs. Litzen - Gana Nekroos con réplica

Jaze vs. Ramset - Gana Jaze sin réplica

New Era vs. Stick - Gana New Era sin réplica

Revive la transmisión de la cuarta jornada de FMS Perú.

(Fuente: Urban Roosters)

Jornada 4 de FMS Perú 2020 EN VIVO: minuto a minuto

19:14 horas | New Era vence a Stick sin réplicas y sumas sus tres primeros puntos.

18:34 horas | La última batalla de la Jornada 4 es entre Stick y New Era.

18:27 horas | Con tres votos a favor, Jaze vence a Ramset.

17:56 horas | Arranca el cuarto duelo. Jaze se mide contra Ramset.

17:40 horas | Tras una réplica, Nekroos vence a Litzen.

17:03 horas | La tercera batalla es entre Nekroos vs. Litzen.

16:55 horas | Strike vence sin réplica a Skill y gana tres puntos.

16:22 horas | La segunda batalla es entre Skill y Strike.

16:09 horas | Choque vence sin réplica a Jota y obtiene tres puntos.

15:38 horas | La primera batalla de la Jornada 4 de FMS Perú 2020 es entre Jota y Choque.

15:32 horas | El último en ofrecer su minuto de presentación es Skill, quien hasta ayer era líder en la tabla de posiciones.

15:29 horas | Desde Soporte Alterno llega Jaze. El campeón peruano exhibe lo mejor de su doble tempo.

15:26 horas | Litzen aparece en tarima derrama coherencia y skills.

15:24 horas | Es el turno de Jota. El bicampeón peruano derrama flow en tarima.

15:21 horas | Ahora le toca a Nekroos. El experimentado MC demuestra sus habilidades.

15:18 horas | Stick, el rey de la plazas, hace su aparición en FMS Perú.

15:16 horas | New Era aparece en tarima y exhibe su talento en el freestyle.

15:14 horas | Es el turno de Strike. El rapero del Callao demuestra sus skills.

15:12 horas | Ramset demuestra sus habilidades en su minuto.

15:11 horas | Choque es el primer MC en hacer su minuto de presentación.

15:05 horas | Metz presenta a cada uno de los jurados de FMS Perú.

15:00 horas | Inicia la transmisión de FMS Perú 2020 a través del canal de YouTube de Urban Roosters.

FMS Perú EN VIVO: enfrentamientos de la Jornada 4

A continuación te mostraremos cuáles serán los duelos que viviremos HOY, sábado 3 de octubre.

LITZEN vs. NEKROOS

JOTA vs. CHOQUE

NEW ERA vs. STICK

JAZE vs. RAMSET

STRIKE vs. SKILL

FMS Perú 2020 EN VIVO: ¿cuándo y a qué hora será la jornada 4?

¡Atención! La jornada 4 de la competencia se realizará HOY, sábado 3 de octubre desde las 2:45 p. m. (hora peruana.

FMS Perú 2020 EN VIVO: horarios por países

A continuación te detallamos la lista de países y horarios para poder ver la jornada 4 de la competencia:

Perú : 14:45 horas

: 14:45 horas México : 15:00 horas

: 15:00 horas Chile : 17:00 horas

: 17:00 horas Uruguay : 17:00 horas

: 17:00 horas Argentina : 17:00 horas

: 17:00 horas España: 22:00 horas

FMS Perú EN VIVO: tabla de posiciones

Luego de concluida la Jornada 3 de la competencia de freestyle, ahora te presentaremos cuál es la tabla de posiciones que se ha generado hasta el momento.

1. Skill 6 puntos 785 PTB. +1 2. Jaze 5 puntos 771.5 PTB. +2 3. Jota 5 puntos 754.5 PTB. +2 4. Nekroos 5 puntos 495.5 PTB. +2 5. Ramset 4 puntos 752.5 PTB. +1 6. Litzen 4 puntos 699.5 PTB. 0 7. Choque 4 puntos 674.5 PTB. +1 8. Strike 4 puntos 662.5 PTB. +2 9. Stick 4 puntos 527.5 PTB. +3 10. New Era 1 punto 641 PTB. +1

FMS Perú EN VIVO: ¿qué canal transmitirá la competencia?

La competencia de Freestyle Master Series Perú 2020, la podrás vivir EN DIRECTO bajo la señal de Urban Roosters, que transmitirá EN VIVO la jornada 4 vía YouTube.