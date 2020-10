Italia suma 5456 nuevos casos de COVID-19 con menos pruebas que el último sábado

Coronavirus en Italia | HOY domingo 11 de octubre autoridades de la salud informaron que existe 5456 nuevos contagios de COVID-19, número mayor a los 5000 que se registraron en los dos últimos días, pero con 30 000 pruebas menos que el sábado, cuando los infectados fueron 5724.

El número total de contagios en Italia es de 354 950 desde el 21 de febrero —cuando comenzó la emergencia sanitaria— y el de fallecidos es de 36 166, con 26 más en las últimas 24 horas. Ante ello, la región que más casos ha tenido ha sido Lombardía (norte) con 1032, seguida por Campania (sur) con 633 y Toscana (centro) con 517.

En Italia hay actualmente 79 075 personas con coronavirus, de las que 420 están en unidades de cuidados intensivos y 4519 hospitalizadas, mientras que el resto no tiene síntomas o los tiene leves y se encuentran en sus casas.

El Gobierno italiano ha extendido recientemente el estado de emergencia hasta el 31 de enero para poder seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes y, además, ha impuesto la obligación de llevar la mascarilla en todo momento, también al aire libre.

En los últimos días Italia no baja de los 5000 casos diarios y esto preocupa al Estado, que estudia si implementar mayores medidas restrictivas. "Italia no puede permitirse otro confinamiento. El sistema económico y comercial no puede permitírselo", ha dicho el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.