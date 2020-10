Martín Vizcarra sobre nuevo pedido de vacancia: "Siempre doy la cara, no me corro"

La mañana de este domingo, el presidente Martín Vizcarra se refirió a las afirmaciones de un aspirante a colaborador eficaz que lo señaló de recibir un millón de soles como parte de un cobro ilícito cuando era gobernador regional de Moquegua.

"Es un titular para intimidar al presidente. Siempre doy la cara, no me corro y seguiré luchando contra la corrupción. No me van a doblegar, lo niego categóricamente", refirió el mandatario.

Como se sabe, este domingo se publicó un informe en El Comercio sobre las afirmaciones de un aspirante a colaborador eficaz, mismo que manifestó que el presidente Vizcarra había recibido un millón de soles de la empresa Obrainsa.

Ante ello, el vocero de UPP, José Vega, precisó que plantearán una nueva moción de vacancia contra el presidente. Este lunes 12 de octubre se iniciará con la recolección de firmas.

“Promoveremos desde el Parlamento la vacancia nuevamente contra el presidente (Vizcarra) porque acá ya no es simplemente un escándalo de su personal de entorno, acá hay evidencias claras de que hay vínculos de corrupción, que de por medio habría que hay coimas de corrupción", dijo Vega en diálogo con RPP.

(Fuente: Canal N)