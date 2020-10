FMS Argentina 2020: hora y cómo ver la Jornada 3 vía YouTube

Ver FMS Argentina 2020 EN VIVO | Sigue EN DIRECTO la Jornada 3 de la Freestyle Master Series de Argentina | Este sábado 17 de octubre se desarrollará la tercera fecha de la FMS Argentina 2020 a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters a partir de las 17:00 horas de Argentina.

El diario Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto de la Jornada 3 de FMS Argentina 2020 con los duelos: Cacha vs Mecha, Sub vs Wolf, Stuart vs Klan, Papo vs MKS y Dtoke vs Nacho.

¿Cuáles son las batallas de la Jornada 3 de FMS Argentina 2020?

A través de Instagram, FMS Argentina confirmó las cinco batallas para la jornada 3:

Cacha vs Mecha

Sub vs Wolf

Stuart vs Klan

Papo vs MKS

Dtoke vs Nacho.

¿A qué hora empieza la Jornada 3 de FMS Argentina?

La Jornada 3 de FMS Argentina 2020 iniciará a las 17:00 horas de Argentina. En caso no te encuentres en dicho país, te dejamos la lista de horarios:

País Hora Argentina 17:00 horas Chile 17:00 horas México 15:00 horas Perú 15:00 horas España 22:00 horas

Tabla de posiciones de FMS Argentina 2020

Tras las dos primeras fechas de FMS Argentina 2020, esta es la tabla de posiciones

Puesto MC Puntos PTB 1. Stuart 6 718,5 2. Papo 4 683 3. Mecha 3 688,5 4. Nacho 3 647,5 5. Cacha 3 617,5 6. Wolf 3 574,5 7. Klan 2 634,5 8. Dtoke 2 277 9. MKS 1 621 10. Sub 0 312

¿Dónde ver la Jornada 3 de FMS Argentina 2020?

Podrás seguir el streaming de la Jornada 3 de FMS Argentina 2020 a través del canal de YouTube de Urban Roosters. Asimismo, si te encuentras en Argentina, tendrás la oportunidad e ver en vivo la transmisión vía Claro.