Niño salió volando por los aires tras jugar con pirotécnicos - VIDEO

En el mundo entero se sabe que el uso de pirotecnia puede ser muy peligroso, al extremo de provocar un sinfín de incidentes que se han visto en múltiples ocasiones en redes sociales y que ahora fue el turno de se experimentado, lamentablemente, por un niño en China.

En el material que se ha compartido en Twitter se aprecia a un niño que estaba caminando junto a sus amigos en una calle de una ciudad de China. En sus manos el niño tenía una petardo, el cual decidió reventarlo en una buzón de desagüe.

Al ver la oportunidad y teniendo, aparentemente, la intención de intensificar el sonido de la explosión, el menor tuvo la idea de encender la pirotecnia y tirarlo en la cloaca, sin imaginar lo que pasaría casi de inmediato.

A boy threw a lit firecracker into a manhole and was instantly blown away by an explosion in Gansu Province on Oct 10. pic.twitter.com/ExM8KCGAGp