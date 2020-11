Viceministro de Salud indica que vacuna contra la COVID-19 sería anual

Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud, indicó que hay una probabilidad de que la vacuna contra la COVID-19 deba ser inyectada de manera anual, esto debido a que no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo durarán en la sangre los anticuerpos producidos por la dosis.

“Todavía no sabemos mucho sobre la inmunología del COVID-19, no sabemos cuánto dura n los anticuerpos, vamos a tener que vacunarnos todos los años contra el coronavirus, así como se hace para la influenza. Probablemente para la COVID-19 necesitemos una vacuna de refuerzo, aún no sabemos mucho”, sostuvo durante una conferencia de prensa brindada en la sede del Ministerio de Salud.

De igual manera, señaló que cuando la dosis contra el nuevo coronavirus llegue al Perú todas las personas deberán ser vacunadas, incluyendo a los voluntarios que hayan participado en los ensayos clínicos y los que ya hayan tenido la enfermedad.

“La vacuna es para todos, tanto para los que ya tuvieron la infección como para los que se han vacunado en los ensayos. Recordemos que, en los ensayos para poder comparar la efectividad, algunas reciben la vacuna y otros placebo. Además, la modalidad es doble ciego, es decir, los pacientes no saben (que les inyectan) ni tampoco los investigadores”, agregó.

Finalmente, recordemos que actualmente dos empresas internacionales vienen realizando sus ensayos en nuestro país. Ellos son Sinopharm de China y Johnson & Johnson de Estados Unidos, quienes han reclutado cera de 10 mil voluntarios para las pruebas de la vacua. Asimismo, AstraZeneca y Curevac también han sido autorizados a iniciar los estudios.