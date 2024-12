Venom 2: filtran escena postcréditos que anunciaría unión con el UCM

'Venom 2: Let There Be Carnage' está muy cerca de estrenarse y nos mostrará el encuentro entre dos poderosos simbiontes que podrían poner en riesgo la vida del carismático Eddie Brock (Tom Hardy). Aunque la cinta de Sony ha despertado mucha expectativa, gran parte de esta se debe a que podría conectar con el multiverso de Marvel y una escena postcréditos filtrada parece confirmarlo.