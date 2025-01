Padre del 'Gato' Cuba arremete contra Melissa: “Lo que diga ella, nos tiene sin cuidado”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba aún se hallan en el ojo de la tormenta tras el "ampay" de la modelo difundido en el programa de Magaly Medina. No obstante, en medio del conflicto, Jorge Cuba, padre del aún esposo de la modelo, dio una entrevista para el programa 'Mujeres al mando' y no dudó en marcar distancia con la ex presentadora de 'América Hoy'.