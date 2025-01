¿Piensas viajar? Exempleada de hotel cuenta por qué no comer el desayuno gratuito

Brandi inició el video con una advertencia: "No sé cómo decir esto sin ser atacadа por gente de la industria, pero si su hotel sirve desayuno continental caliente, huevos, y gofres como ese, no coman eso".

Uno de los más populares desayunos en Estados Unidos son los waffles, aunque para la tiktoker, esto no sería una buena opción, pues la máquina no siempre es limpiada y la mezcla no siempre es del día. "Esa masa para waffles se reutiliza hasta que comienza a oler a cerveza", confesó.