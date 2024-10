Reto visual nivel experto: ¿puedes encontrar el gato entre los mapaches?

A continuación, verás una imagen repleta de mapaches, no obstante, hay un gato que está escondido y que tienen una cara en particular.

Encuentra el gato entre los mapaches

¿Lo lograste? Si fue así felicidades. Sino sabemos que no es un reto fácil de resolver, pero no te sientas mal porque si no lo consigues en la primera, puedes seguir intentándolo tienes 15 segundos más. Te daremos una pista: presta mucha atención a las caras pues el minino no tiene las franjas grises en el rostro.