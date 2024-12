Flurona: ¿Qué es y cómo se contagia la doble infección por COVID-19 y gripe?

Según el diario Times of Israel, el caso de “Flurona” se habría presentado en una joven embarazada que no se había vacunado. La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser evaluada y tratada por síntomas leves causados por esta doble infección. El Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso inédito para comprobar que la combinación de los dos virus no cause una enfermedad más grave que pueda terminar por colapsar los hospitales.